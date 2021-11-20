人民銀行警告：全球通脹恐更長　須關注美收水拖冧市

內媒報道，中國人民銀行(即中國央行)警告，疫情持續脈衝式擾動的可能性仍存在，全球經濟形勢依然複雜嚴峻，供應瓶頸、能源短缺等可能導致海外生產和消費受阻、通脹持續更長時間。同時，主要發達經濟體貨幣政策已開始調整，需對其可能引發的金融市場動盪及對新興經濟體的溢出影響高度關注。

人行指出，自第3季以來，全球經濟復甦邊際放緩與供應鏈摩擦加劇相疊加，大宗商品尤其是能源產品價格衝高、原材料供應不足、部分崗位勞動力緊缺、不同領域經濟分化加大等問題凸顯。

報告預期，第4季內地消費物價將溫和上揚，總體保持在合理區間內平穩運行，但受大宗商品價格上漲、部分高耗能行業產品提價和低基期等因素影響，工廠出產價格漲幅將繼續擴大，短期內可能維持高位。

人行並指出，今年6月以來，美國聯儲局收緊貨幣政策的信號逐漸明朗。由於主要發達經濟體的宏觀政策力度邊際減弱，需關注其可能伴生的經濟金融風險。再者，主要經濟體股市和房地產價格仍處於歷史高位，未來若發達經濟體貨幣政策進一步調整超出預期，可能引發資產價格波動，並可能通過利率、匯率、跨境資本流動等渠道對新興經濟體產生溢出影響。