陳鳳珠：內地經濟增長回穩　通脹上升壓力受控

港股企穩25,000點關口，但仍缺乏上升動力。中國人民銀行提前續作中期借貸便利操作，以維持市場的資金流動性合理充裕，但連續多日於公開市場的逆回購操作出現資金淨回籠。因此，未能刺激股市向上，預料整體投資情緒仍然審慎。

內地10月份規模以上工業增加值按年增長3.5%，較市場預期為佳，而首10個月規模以上工業增加值亦按年升10.9%。由於10月內地電力供應緊張情況逐步紓緩，估計內地的工業及製造業生產逐漸恢復。國統局表示，10月份內地發電按年增長3%至6,393億千瓦時，其中風電、核電增速加快，而首10個月發電按年亦升10%至6.7億千瓦時。另外，10月份社會消費品零售總額按年增長4.9%至4萬億元人民幣(下同)，增速較9月有所加快，首10個月零售銷售總額按年增長14.9%至35.9萬億元，顯示內地的消費恢復韌性。

不過，首10個月的全國固定資產投資按年增加6.1%至44.6萬億元，略遜市場預期，其中基礎設施投資同比僅增加1%。今年首10月，全國房地產開發投資按年增長7.2%至12.5萬億元，較2019年同期增加14%。今年內房資金壓力增加，但房地產開發投資仍然錄得增長。

另外，國統局公布10月份70個大中城市商品住宅銷售價格，新建商品住宅價格指數按年上升3.4%，按月下跌0.2%，為6年半來首次錄得環比下跌。目前內地的房價上漲情況已顯著受控，留意內地近日持續表示房地產市場健康平穩發展，亦有機會允許房企遞交資產抵押證券發行申請，預期內房股目前下跌幅度有點過度，但短期市場仍欠缺信心，故反彈動力亦不足。

總體來說，內地的經濟情況回穩，第3季度內地雖受到疫情及汛情影響，導致經濟增速放緩，但10月份生產及需求均回升。另外，原材料、能源供應緊張刺激價格上升，加上國際大宗商品價格上漲帶來輸入性通脹，不過，內地加大力度保供穩價，減輕上游通脹壓力向下游傳導。內地的糧食生產亦預期會增加，且生豬產能恢復，豬肉價格按年繼續下跌，或會減低下游通脹上升的壓力。

東興證券(香港)研究部總監陳鳳珠

(筆者為證監會持牌人士，並沒有持有上述股票)