陳樂怡：恒指向上突破動力稍欠　主要阻力位兩萬六關

中美元首會議雖然一如預期未有取得重大突破，但兩國溝通利好短線市場氣氛。隨着會議結束，短線催化劑告一段落。然而，內房融資環境稍有改善，市場對於內房債務危機的負面反應減弱。另外，有傳遊戲版號近期將會恢復審批，有機會在本月公布新一批版單名單，監管消息出現輕微正面訊號。氣氛有所改善，但大市交投仍然偏淡，再者美匯指數走強，恒指向上突破動力稍欠，預計恒指區間上落，主要阻力26,000點。

最近可再生能源股份表現稍遜，相信因資金於板塊之間輪動。實際上，可再生能源的政策支持不絕，前景維持正面。就如財政部提前下達2022年可再生能源電價附加補助地方資金預算的通知，是次下達新能源補貼資金共38.7億元人民幣(下同)，當中風電項目佔15.5億元、光伏發電項目佔22.8億元、生物質發電項目佔3,824萬元。

內地本土新冠肺炎確診個案回落單位數，加上環球廣泛接種疫苗，口服藥研發取得突破，疫情有望逐步受控，出行需求將會獲釋放，建議關注旅遊消費股。事實上，內地3大航空公司10月客運量均見改善，國內客運量已恢復至2019年的77%，運力回升至2019年的94%。

信達國際研究部助理經理陳樂怡

(筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)