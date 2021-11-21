曜熊理財：提前為加息作準備

一如所料，黃金基金上升，預料今年底仍可保持黃金的強勢。美國市場上，二手樓嚴重短缺，導致了創紀錄的樓價上漲，相信美國聯儲局最終都將屈服於通脹，最後決定提前加息。

息口保持不變的時期不會持續很久，利息最終會由經濟情況來平衡及反應出來，美股雖然屢創新高，但亦出現了斷續性調整。自2020年3月美國新冠疫情爆發以來，大規模的貨幣和財政刺激措施，導致由投機性股票到垃圾債券等各種商品的價格飆升。

利率必然會上升，只是加息的時間表早或遲。目前，美國聯儲局已經開始縮減債券購買規模，預計將在明年中左右完成這項工作。屆時美國聯儲局將開始加息，可能在2022年加息1次，然後在2023年再加息幾次。

聯儲局正在檢查高通脹是否如預期的那樣有所回落，但考慮到物價壓力已經積聚了很長時間，估計明年通脹將消退的基準觀點機會不大。隨着失業率下降，強大的消費需求和高通貨膨脹，投資者應加快為提前加息做好準備。

第4季度金融市場保持波動的走勢，愈來愈多投資銀行押注美國聯儲局將以快於預期的速度加息，如股市因加息出現調整時，科技基金相對調整的反應會最快，但恢復的時間亦是最快。從中長期來看，股票基金市場仍然是非常好的資產配置品種，也能夠為投資者帶來長期收益。

曜熊理財策略董事馬煒喬