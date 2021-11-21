葉尚志：龍源電力回A進展良好　目標上望22元

內房及互聯網龍頭股出現了一波輪動，港股近日也展開了小幅的反彈修復，但是在仍缺乏增量資金流入的背景下，總體向上動力仍受限制，若恒指跌回25,200點以下，將有重拾回整弱勢的機會。目前，美國聯儲局已落實退市減少買債的計劃，環球資金將以回流美元為主流，而美滙指數已創出16個月以來新高，港匯亦已見有所轉弱，加上港股通近日出現了持續性的淨流出，相信港股盤面仍將面對資金流動性的壓力。

在近日召開的國務院常務會議上，決定在前期設立碳減排金融支持工具的基礎上，再設置2,000億元人民幣支持煤炭清潔高效利用專項再貸款，對於碳中和目標進一步支持和確認，消息對龍源電力是正面。另外，龍源電力公布關於吸收合併平莊能源事項，已獲得中證監上市公司併購重組委員會的審核有條件通過，公司回A進展良好，是後續的催化劑因素。建議可於15元以下買入，目標上望22元，止蝕位12元。

第一上海首席策略師葉尚志