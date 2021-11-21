郭家耀：越秀交通成功搭建REIT平台　使商業模式升級

內地發改委和中證監去年推出基礎設施公募REITs試點，公募REITs有助將社會資本引入內地現存的基建項目，可降低基建領域槓桿，形成投資良性循環。公募REITs為基建企業開闢傳統股權及債權融資以外的融資新渠道。同時，亦大幅降低基礎設施投資的參與門檻，讓內地零售投資者也有機會分一杯羹。

在經濟放緩、市場整體投資回報率向下的環境下，低風險、回報穩定的優質資產更受投資者歡迎。在這種背景下，有利於推出基礎設施公募REITs，內地首批基礎設施公募REITs自6月上市以來，受市場熱烈追捧，平均升幅理想。

分拆漢孝高速完成後，越秀交通可回籠前期投入資金，有助於維持上市公司合理的負債比率和投資級信用評級。越秀交通作為基金單位持有人，亦可獲取REIT的分紅，從而繼續受益於優質公路項目的前景。

同時，越秀交通可以為REIT資產提供營運管理服務，從而獲得可持續的收入，業務結構由重資產經營轉變為輕資產與重資產並舉。根據公司公告，此次越秀交通分拆REIT淨回收資金會投向成熟項目的改擴建，可大幅延長項目的剩餘收費期限，使公司資產組合的整體生命周期得以延長，並促進核心收費公路資產釋放增長潛力，提升股東回報。

越秀交通成功搭建REIT平台後，進一步擴充公司的集資渠道，並推動越秀交通上市資產的價值獲得重估。越秀交通的REIT及香港上市平台面向不同的資本市場和投資者，可以做到互補互動，有利於加快資產周轉，以資產循環帶動資本循環，促進越秀交通商業模式升級。今次分拆對所有參與方均有利，值得支持方案。

安里資產管理董事總經理CFA郭家耀

(筆者為證監會持牌人仕，本人沒持有上述股份)