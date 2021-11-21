陳政深：廣汽估值平　具值博率

另一個催化劑，廣州車展上周已經揭幕，勢將利好整體汽車消費氣氛，具主場之利的廣汽應最為受惠。廣汽近日見成交增加、走勢突破，整固過後應有力再向上突破，先以前高位9.1元為目標，跌穿近日密集區支持止蝕。

艾德證券期貨聯席董事陳政深

（筆者為證監會註冊持牌人士，並無持有相關股份權益）