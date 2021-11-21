陳政深：廣汽估值平 具值博率
2021年11月21日 09:30
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（Getty Images圖片）
港股上周走弱，恒指全個星期下跌278點，周五(19日)更創出1周低位，如果只計對上3個交易日，指數更有2.6%跌幅，整體大市近日似有反彈完結之勢，中美元首會談曾一度令氣氛改善，惟兩國分歧似乎尚未明朗，市場氣氛再趨負面，而部分中資科網巨頭的業績差強人意，亦難免令人憂慮整體經濟前景，除京東(09618)外，大型中資科技股走勢均難言樂觀，短線仍宜審慎。走勢上，恒指下半年以來仍未擺脫一浪低於一浪的形態，下方支持位處24,500點的前低位，惟上方阻力25,700點亦都不易突破。
選擇板塊時，投資者宜繼續取強捨弱，並押注在國策風險較小、具估值保護的板塊之上。廣汽集團(02238)為中國領先的汽車製造商之一，主要業務包括產銷乘用車、商用車、發動機及汽車零部件，乘用車業務包括透過聯營公司生產廣汽豐田與廣汽本田的多個型號。
在一眾汽車股當中，廣汽的估值偏低，目前往績市盈率及預測市盈率均只10倍上下，相對吉利(00175)及長城(02333)等動輒30倍以上為低，在目前市況下，對資金有一定吸引力。集團10月產銷量逾19萬輛，較上述兩者多近倍，而其所在的「主場」廣州，早前印發關於促進城市消費的若干政策措施，當中提出要擴大汽車消費，逐步放寬廣州及深圳的上牌指標限制。
另一個催化劑，廣州車展上周已經揭幕，勢將利好整體汽車消費氣氛，具主場之利的廣汽應最為受惠。廣汽近日見成交增加、走勢突破，整固過後應有力再向上突破，先以前高位9.1元為目標，跌穿近日密集區支持止蝕。
艾德證券期貨聯席董事陳政深
（筆者為證監會註冊持牌人士，並無持有相關股份權益）