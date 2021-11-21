通脹猛於虎！美國人邊方面被「咬」得最深？

美國通脹飆至超過30年高位，根據美國官方統計，「通脹」已經成為近十年網路上最熱搜的字眼。而過去一年多時間，由新冠肺炎疫情引發供應鏈混亂，令大多數商品價格都已脫軌大漲，有些甚至已經失控，相信美國人這回真的感受到通脹如何「猛於虎」了。

人們最基本的消費離不開「衣、食、住、行」，從其消費者物價指數(CPI)顯示，相信「行」這一環最令美國人頭痛。眾所周知，汽車與大多數美國人的生活不可分割，而通脹最明顯的都與汽車有關。短短的一年多，美國汽油價格飆升50%，加油站的油價與一年前相比，每加侖漲了超過1美元。連美國總統拜登也不得不發聲，明言要調查國內大型油企，務求業界配合，不要讓油價「一日三價」。

另外，由於新冠疫情影響，車用晶片產出遠遠不夠，全球車商也無法提供正常產量。因此，新車缺貨下，美國新車價格漲了一成左右。在美國養車也不便宜，故租車市場這一年也漲價近4成。二手車也產生漣漪效應，因此買一輛二手車，現在較2020年時要貴上約26%。

至於生活不可缺少的「食」方面，價格上脹幅度雖然不及汽車及汽油，但生牛肉以及煙肉等肉類食物，這一年來售價都錄得雙位數字升幅，而升幅的源頭主要仍是運輸及燃料成本增加。另外，美國農業局表示，今年感恩節火雞價格將較去年大漲24%，再加上其他食材，今年感恩節餐費至少上升14%。至於餡皮、豌豆、蔓越莓、蔬菜盤、南瓜、咖啡和牛奶也全面漲價，幅度由2%至20%。

寒冬將至，今年取暖用天然氣漲價28%，也讓消費者困擾。天然氣價格上漲的原因與汽油類似，惟墨西哥灣的石油與天然氣生產，在9月受到颶風艾達影響，供應至今仍然短缺。市場估計，與2020年冬天相比，2021的美國家庭想要在這個冬天過得暖一點的費用，可能高出54%。粗略估計，美國仍有高達6成的家庭使用傳統化石燃料取暖，價格暴漲影響範圍不容小覷。

另外，家具和寢具用品也漲價12%，除了木材等原物料漲價外，全球塞港更是讓消費者望穿秋水。除了架上或網上有現貨外，這陣子往往新買一套家具或寢具，等上好幾個月甚至大半年，都早已是常態。

必需品不能慳，美國人唯有減少在其他消費品的開支，去應對這輪通脹。根據美國政府網絡資料，近半數美國人已開始減少外出用膳，也慢慢不叫外賣。還有3成左右，不跟風去買最新的手機、平板電腦等高科技產品。另外3成也少買零食等非必要食品。同時，衣服首飾等商品也漸漸不買，變成櫥窗購物而已。由此可見，一旦通脹延續一段時間，勢必打擊美國零售及飲食市道，窒礙經濟復甦。