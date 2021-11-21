陳茂波：港將發行人民幣綠債　強化人幣樞紐功能

財政司司長陳茂波在其網誌表示，為了推動更多內地發行人利用香港進行綠色融資，特區政府繼上周成功發行美元及歐元債券後，亦即將發行人民幣綠債，進一步強化香港作為離岸人民幣樞紐和綠色金融中心的功能。

發行綠色債券，只是特區政府發展香港成為亞太區綠色金融中心的其中一環，推動綠色金融發展主要循三大方向。首先，在監管方面，金管局、證監會及各個監管機構已就氣候風險管理及披露等方面推出一系列監管措施。香港是亞洲第一個地區明確要求金融業在2025年前落實二十國集團訂立的氣候相關財務披露。與此同時，港府也將採納中國和歐盟制定的共通綠色分類目錄，在很大程度上解決金融業缺乏統一標準的痛點。這些措施可以協助金融機構更有效管理氣候變化及減碳轉型所帶來的風險，同時，透過市場力量，有助於引導資金投向應對氣候變化、推動碳中和。

第二，人才及數據是全球各地發展綠色金融的主要瓶頸，特區政府以及各個監管機構聯合成立綠色及可持續金融中心，針對人才培訓、數據收集及分析等方面，為業界提供支援。港府亦在今年5月推出「綠色及可持續金融資助計劃」，資助企業發行綠色債券或綠色貸款時的發行及認證支出，為企業綠色轉型提供誘因。

第三，除了外匯基金積極推行負責任投資並加大綠色金融投資外，港府還通過宣傳、發行政府綠債等方式，為金融業界創造更多的綠色金融機會。接下來港府正積極籌備發行零售綠債，讓市民有渠道將資金投入推動綠色經濟，在分享回報的同時，也能享受更綠色的環境，讓金融服務更為普惠。

陳指出，特區政府推動綠色金融發展，一方面固然可以為香港自身可持續發展提供資源，但同時，香港作為國家的國際金融中心，亦有責任為國家的「30、60」雙碳減排目標提供支持。上月深圳市政府在香港成功發行人民幣債券，將會為內地特別是大灣區內的政府及企業，利用香港市場進行綠色融資提供重要的示範作用。