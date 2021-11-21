10月份商舖註冊金額逾23億元　 北區料獲追捧

美聯工商舖資料研究部綜合土地註冊處資料顯示，10月份商舖註冊錄126宗(主要反映9月份市況)，按月下跌13.7%，註冊金額約23.24億港元，按月下跌11.1%。期內錄得約3宗億元成交個案，當中包括藍田興田商場全幢及窩打老道84號冠華園地下多個舖位，分別以約2.2億及1.49億元成交。

若按銀碼劃分，500萬元或以下及500萬以上至1,000萬元的商舖，10月分別錄得51宗及20宗成交，分別按月增加21.4%及下跌20%。價值介乎1,000萬以上至2,000萬元商舖錄得22宗成交，按月下跌約37.1%。至於，價值介乎5,000萬以上至1億元及逾億元的註冊登記，分別錄得7宗及3宗，按月分別持平及大升2倍。

若按地區劃分，10月份各區註冊登記宗數按月表現分歧，港島區錄得20宗註冊，按月下跌約45.9%；九龍區錄得61宗註冊，按月下跌10.3%；至於四核心區(中環、銅鑼灣、旺角及尖沙咀)，10月共錄得16註冊登記，按月下跌15.8%。不過，新界區錄45宗註冊，按月上揚9.8%。

政府最新公布的《施政報告》中提出打造「北部都會區」規劃，同時有意將北環線由古洞站向北及東延伸，並研究於洪水橋興建接駁「深圳前海」的跨境鐵路，以及擬將東鐵線伸延至深圳羅湖等。美聯旺舖董事梁國文預料，上述措施落實後，將多個邊境口岸連接打通，大大縮短「北上南移」的時間，同時帶動內地人才持續輸入，而遷入北區的本地居民亦刺激區內的民生消費行業，將大大提升北區舖位發展潛力，又認為上水、粉嶺及元朗將會是未來重點留意之區域，主要因為上述三區不僅是北區傳統民生重點消費區，現在亦是連接內地重要樞紐之地，未來舖位將有極大升值潛力。