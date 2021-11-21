10月核心區甲廈空置率仍較去年同期高

經濟復甦步伐緩慢，企業承租辦公室或擴充業務抱審慎態度，核心區甲級商廈空置率維持高位，據中原(工商舖)統計，10月份港島區整體甲廈空置率錄約10%，較去年同期仍高出約1.63個百分點，以分區計，銅鑼灣空置比率按年漲幅達3.7個百分點最大。

該行報告顯示，10月份港島5個核心商業區中，佔4個的甲廈空置率都較去年為高，其中銅鑼灣上月空置率約10.33%，而去年同期則約6.63%。不過，按月計則回落約0.26個百分點。

至於上月灣仔區甲級寫字樓空置率約12.62%，按年高約3.32個百分點，較9月份回落約0.5個百分點。而中環及上環10月份空置率分別約7.53%及10.14%，較去年同期高約0.66與2.6個百分點。中環空置按月出現輕微改善，回落約0.11個百分點，但上環按月仍上升約0.53個百分點。

上月只有金鐘的甲廈空置率按年下跌。該區10月份空置率約9.46%，較去年同期減少約0.28個百分點，不過，相比9月份約9.02%，則按月上升約0.44個百分點。

中原(工商舖)寫字樓部區域營業董事蔡德寶表示，討論已久的中港兩地通關見曙光，預期第一步將會爭取限名額的「小通關」，商務人士有望可以更方便來港，增加兩地經濟活動交流，無疑對港島核心區甲廈市場帶來利好消息。

他又指，中環新海濱3號大型商業用地於11月初批出，中標價為香港歷來最貴賣地紀錄，反映財團對本港核心商業區甲級商廈前景相當樂觀，預計該消息會刺激中區甲廈市場，增加企業進駐信心，短期內整體甲廈空置率仍會窄幅上落，並將由中環先行，逐步改善。