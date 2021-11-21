美股上周表現受壓　料今周將受惠感恩節

歐洲新冠肺炎疫情惡化，奧地利率先宣布再次進入封城，市場憂慮疫情或再次影響經濟重啟，美股3大指數上周表現分化。道指全周累挫498點，或1.38%；標指升15點，或0.32%，惟以科技股為主的納指漲196點，或1.23%，至16,057點，再創歷史新高。

由於市場擔心疫情重燃，資金湧入美元及美債避險，美匯指數上周累升0.98%並升穿96。10年期美債孳息率跌至1.549厘，成為科技股揚升的助燃劑。盛寶銀行外匯策略主管John Hardy表示，本周將出爐個人消費開支（PCE）通脹、聯儲局會議紀錄等，市場將迎來一場「有趣的考驗」。

加拿大皇家銀行財富管理預計，聯儲局在考慮市場情緒後未必會加快「收水」，將維持每月減少150億美元買規模的步伐，直至明年中完成退市。惟該行警告，持續高企的通脹或會改變市場對貨幣政策的預期，從而引發波動，而債市將首當其衝。

商品方面，國際油價己連跌4周，紐約期油上周累跌5.8%至每桶76.1美元。傳日本和美國政府最快本周發布釋出戰略儲油的聯合聲明，以抑制油價漲勢，為油價帶來下行壓力。

展望本周，市場預期總統拜登將在周末前公布提名下任聯儲局主席人的最終人選。

個股方面，作為疫情受惠股的視像會議軟件公司Zoom，將在周一美股收市後公布業績。周四美股感恩節假期休息一天，周五亦會提前3小時收市。

有趣的是，歷史數據顯示美股在感恩節前後通常表現不俗。CFRA首席投資策略師Sam Stovall指出，自1950年代迄今，股市在11月最後5個交易日通常會上漲。更準確地說，感恩節前一日，有三分之二機會上漲；隔周一為升市的機率高達71%。