荃景花園兩房「移民盤」　獲新盤向隅客承接

二手市場續現賣樓移民個案，曾到新界北區睇樓的上車客，最終回流荃灣二手市場，獲減逾13萬元，終以646.8萬元購入該區荃景花園兩房「移民盤」。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●世紀21北山嚴智贇表示，天后維多利中心2座低層C室，實用面積約1,031方呎，三房連工人房間隔，享煙花海景，獲區外換樓客以2,118萬元承接，呎價約20,543元，原業主於2006年10月以672萬元購入上址投資，持貨15年帳面獲利1,446萬元，期內升值近2.2倍。

●世紀21北山梁淑儀指，北角百福花園德福閣高層A室，實用面積約410方呎，兩房間隔，獲區外首置客以682萬元承接，呎價約16,634元，原業主於2016年4月以503萬元購入上址自住，持貨5年帳面獲利179萬元，期內升值約36%。

●美聯鄭琨稱，筲箕灣i‧UniQ譽都中層B室，實用面積約376y方呎，一房間隔，獲外區租客垂青，業主原開價約16,000元，輕微議價後以15,800元租出，呎租約42元。

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九龍區

●香港置業曾家輝稱，長沙灣昇悅居6座中層C室，望山景，三房間隔，實用面積約602方呎，以1,068萬元放盤1個月後，獲區內客接洽，雙方議價後減價68萬元，以1,000萬元成交，呎價約16,611元，新買家為首置客，睇樓兩次即入市自住。

●利嘉閣邱家仁透露，長沙灣泓景臺1座極高層E室，實用面積約492方呎，兩房間隔，享山景，日前以892.8萬元沽出，呎價約18,146元，屋苑11月暫錄4宗二手買賣，現時約有80個單位放售，叫價由838萬元起。

●美聯盧麗嘉稱，西南九龍匯璽I期第7座中高層A室，實用面積約1,513方呎，四房雙套連書房及工人套房間隔，望海景，吸引專業人士家庭承租，每月租金62,000元，呎租約41元，業主於2019年12月斥資約4,126.24萬元購得，現時回報率約1.8厘。

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新界區

●美聯鍾家豪指，荃灣荃景花園3座高層A室，實用面積約445方呎，兩房間隔，新買家為荃灣區內租客，早前在「北部都會區」睇樓後，發現荃灣區仍有較低價選擇，睇樓兩日即時購入上述物業，原業主開價約660萬元，惟準備移民，減至646.8萬元成交，呎價約14,535元。

●祥益黃慶德稱，屯門新屯門中心3座高層D室，實用面積約501呎，兩房間隔，區內客，鍾情單位間隔四正，有足夠的空間放置傢電，加上業主有300元的議價空間，遂便決定以11,500元承租，呎租約23元。

●祥益表示，屯門䨇寓南翼低層E室，實用面積約304方呎，開放式間隔，獲區外首置客垂青，加上原業主增加議幅，減價17萬元，上述買家遂便決定即睇即買，以483萬元購入作自住之用，呎價約15,888元，原業主於2016年以約360.5萬元購入，轉手帳面獲利約122.5萬元。

●中原伍耀祖稱，天水圍嘉湖山莊賞湖居1座低層H室，實用面積約552方呎，三房間隔，享園景，家庭客議價後以626.8萬元承接，呎價約11,355元，原業主則於2014年2月以302萬元買入，持貨7年帳面獲利324.8萬元，升值近1.1倍。

●美聯翟安暉透露，元朗蝶翠峰10座中層C室，三房間隔，實用面積約582方呎，區內客早前曾參觀數個新盤，惟最終回流二手屋苑物色單位，考慮不久決定承接上址，原業主叫價約700萬元放盤，數度議價後，以678萬元成交，呎價約11,649元。

●中原王勤學指，元朗溱柏11月錄至少9宗二手買賣，包括8座低層F室，實用面積約534方呎，兩房間隔，叫價658萬元，議價後以651萬元成交，呎價約12,191元，原業主於2018年4月以595萬元買入，持貨3年轉售帳面獲利56萬元，或升值約9.4%。

●利嘉閣黃永全表示，元朗御景園2座高層A室，實用面積約679方呎，套三房間隔，望公園景，原先叫價830萬元，經議價後減價20萬元或約2.4%，以810萬元沽出，呎價約11,929元，該盤11月暫錄約2宗二手買賣，平均實用呎價約11,346元，現約有30個放盤，叫價由600萬元起。

●中原呂學維指，粉嶺牽晴間11月錄約5宗買賣，包括8座低層G室，實用面積約634方呎，套三房間隔，議價後以870萬元獲承接，呎價約13,722元，原業主則於1998年以244萬元購入，持貨約23年帳面獲利626萬元，單位升值約2.57倍。

●世紀21奇豐李仕明表示，大圍名城5座北翼中層A室，實用面積約677方呎，套三房間隔，獲買家以1,270萬元承接，呎價約18,759元，原業主於2010年4月以709萬元購入，持貨逾11年帳面獲利561萬元，期內升值約79%。

●中原胡耀祖稱，馬鞍山海栢花園2座中層E室，實用面積約388方呎，兩房間隔，以735萬元易手，呎價約18,943元，新買家為用家，原業主於2010年以265萬元購入單位，持貨11年帳面獲利約470萬元，單位升值約1.8倍。

●世紀21奇豐張翠珊透露，馬鞍山居屋錦英苑E座低層7室，實用面積約554方呎，三房間隔，望山景，獲新買家於已補價自由市場以558萬元承接，呎價約10,072元，原業主於2012年5月購入上述單位，當時連地價作價260萬元。

●世紀21奇豐廖振雄表示，西貢碧翠路綠怡花園單號屋，實用面積約1,008方呎，套兩房連工人房間隔，望園景，以1,288萬元成交，呎價約12,778元，原業主於2006年2月購入上址，當時作價520萬元，持貨15年多帳面獲利768萬元，期內升值約1.5倍。

●中原柯勇稱，將軍澳新寶城6座中低層B室，實用面積約562方呎，三房間隔，享內園景，成交價873萬元，呎價約15,534元，原業主早於2012年2月以408萬元購入，持貨9年帳面獲利465萬元，單位升值逾1.1倍。

●利嘉閣黃金欽透露，將軍澳都會駅7座高層E室，實用面積約633方呎，套三房間隔，望山景，今年10月中旬放盤，原叫價1,130萬元，兩度減價共130萬元或約12%，新近以1,000萬元交吉易手，呎價約15,798元，屋苑11月累錄約4宗二手買賣，現時有約268個單位放售，叫價由850萬元起。

●世紀21將軍澳魏仕良指，將軍澳公屋寶林邨寶泰樓高層16室，實用面積約381方呎，一房間隔，望山景，上月於未補價第二市場放盤叫價300萬元，經議價後一口價減15萬元，減幅5%，獲白居二買家以285萬元承接，呎價約7,480元。