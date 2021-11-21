大型屋苑估值跌得甘　黃埔花園本月僅錄4宗成交

樓價突破高峰後無以為繼，銀行估價連月升勢不復再。東網追蹤20個大型屋苑單位在過去約一個半月的估價，未有再一面倒上升，更有6個屋苑出現跌價情況，其中受到區內新盤銷售影響的將軍澳屋苑表現最遜色，期間新都城及蔚藍灣畔單位估價顯著下挫約3.6%及3.3%。

根據滙豐銀行網上資料，該批屋苑估價趨勢原先普遍向上，但近期情況開始有變，走勢傾向兩極化，除了報跌屋苑有增加迹象，最新錄得升幅的也只有6個或佔三成，餘下的8個則未錄升跌，當中以鰂魚涌太古城及沙田第一城等藍籌盤為主，反映估價已欠缺上升動力。

最新估價下跌的項目中以新都城跌幅最大，該盤2期2座低層單位，實用面積約538方呎，10月初估價約928萬元，本月中已下跌至約895萬元，期間蒸發33萬元。而同區蔚藍灣畔5座中層單位，實用面積約507方呎，網上初步估價最新約840萬元，亦較上月初約869萬元，下挫約29萬元。

利嘉閣蔡庭勇表示，新都城業主心態軟化，現時有約200個買賣放盤，叫價較早前低約2至3%，目前入場費約660萬元。而屋苑於11月份成交量暫錄約13宗，其中3期4座極低層H室，實用面積約631方呎，成交價約900萬元，呎價約14,263元，料為近月呎價低位。

至於交投較緩慢的紅磡黃埔花園，屋苑2期16座一個實用面積約466方呎低層戶，期內初步估值亦由848萬元，下跌約1.5%至835萬元。中原袁顯岸稱，該項目買賣盤源較為短缺，加上新盤搶客，本月份暫錄4宗成交，平均呎價約17,805元。

其餘3個估價回落屋苑，分別為鰂魚涌南豐新邨、長沙灣碧海藍天及東涌海堤灣畔，較10月初跌幅介乎約0.6至1.1%不等。

即使部分屋苑仍有升價，但升幅已見放緩，長沙灣宇晴軒及奧運站維港灣升勢最好，惟期內估價亦只有約1.1%增長。

美聯物業住宅部行政總裁布少明稱，早前樓價從高位回落，銀行估價取態反映相關情況，而最近樓市表現相對穩定，估計今年餘下時間樓價有機會回升，並對明年市況樂觀。