向世界錢進：移居馬來西亞門檻大加辣

馬來西亞是部分港人亞洲區內心儀的移民目的地之一，因其生活成本較低及華人多，而且部分地方飲食文化與香港近似，減低出現水土不服的機會。因此，自馬來西亞推出「第二家園」計劃（MM2H）作為外籍人士移居渠道，一直深受港人歡迎。然而，馬國趁疫情來襲審視MM2H，經過逾一年之後，雖然在剛過去的10月重啟其申請，但同時大幅提高門檻，有意移居當地人士需要留意。

在1996年，馬來西亞旅遊部推出的MM2H，並非移民計劃，而是一個長期免簽證的有條件永居計劃，讓外籍人士可在馬國較長時間居住，享受當地福利及權利的同時，毋須坐移民監和放棄原有國籍身份。由於MM2H近年愈見受歡迎，馬國政府為確保計劃符合當地經濟效益，經審視後決定提高申請門檻，至少有10項條件作出更新，包括提高海外收入和流動資產要求、增加於當地定居的天數等，以下逐一解說。

首先是合資格的申請人歲數設限。過往MM2H只分「50歲以下」及「50歲或以上」兩個組別，其中後者享較低資產要求。惟在新制下，申請人會分為「35至49歲」和「50歲或以上」兩個組別，意味不足35歲人士被拒之門外，即使符合年齡以外其他要求，也要等往後「夠秤」才可申請。

其次是財務要求大幅上調。流動資產方面，舊有的要求是50歲以下人士須有50萬馬元（約93萬港元）、50歲或以上人士有35萬馬元（約65萬港元）流動資產，流動資產可包括銀行存款、債券、股票等，藉以證明申請人有足夠的經濟能力在馬來西亞居住，而不用尋求政府補助。不過，最新的流動資產要求已劃一上調至150萬馬元（約279萬港元），足以篩走了一班資產「掹掹緊」人士。

另外，申請計劃時要證明的海外收入也顯著提高，由過往的每月海外收入一萬馬元（約1.86萬港元），加至最新的每月4萬馬元（約7.46萬港元）。對臨近退休人士而言，稱得上入場門檻大增。

當MM2H獲批，所有申請人均需要在當地銀行開立馬元定期存款戶口。於舊制下，50歲或以上人士要存入15萬馬元（約28萬港元），50歲以下人士存入30萬馬元（約56萬港元），一年後可分別取出5萬馬元（約9.3萬港元）和15萬馬元（約28萬港元），資金用途不限。

至於更新後的定期存款要求，至少要存入100萬馬元（約186萬港元），當中50萬馬元（約93萬港元）可取出用於買樓、醫療或子女教育用途，較舊條件嚴格不少。

新的長期居留證年期為5年，雖然可以續簽，但跟舊有的10年期限相比，已減少一半。而舊有MM2H只要求申請人提交良民證，而新MM2H要求申請人及其家人都必須提交良民證。

新MM2H除了在舊有條件加辣之外，還新增一些新規定，包括申請人每年需要在馬來西亞逗留至少90天。另外，若有包括子女或父母的隨行親屬，都要因應人數增加定期存款，一人增加5萬馬元（約9.3萬港元）、兩人增加10萬馬元（約18.6萬港元）、三人則增加15萬馬元（約28萬港元），如此類推。

MM2H證件收費亦上調，新收費從每年的90馬元（約167港元）增至500馬元（約931港元），而且會向申請人徵收5,000馬元（約9,319港元）及每位隨行家屬徵收2,500馬元（約4,660港元）的處理費。

若申請人及家屬的證件要更新，包括更換主申請人、更換申請人及家屬國籍等，都必須要通過安全過濾檢查。

馬來西亞當局表示，提高入場門檻條件可確保新的計劃參與者更優裕，保障馬國和當地人的福利，但對於現有MM2H參與者，當局不會因他們不符合新資格而驅趕他們離境。

然而，不少人認為，能符合新條件的人也有能力選擇申請移民英國、澳洲、加拿大等發達國家，馬來西亞變成吸引力較低的移居選項，預期新參與MM2H的外國人數量會大減。

●生活成本低 一家人豪住僅月使1.8萬

雖然在馬來西亞生活成本低廉，但生活質素卻不低，令其成為不少退休人士喜歡的居住地。

在馬國要飽餐一頓，平均10至20馬元（約18.6至37.2港元）就可以。首都吉隆坡的交通方便，輕鐵、地鐵等月票只需要約100馬元（約186港元）。如果選擇自己駕車，由於馬來西亞是產油國，汽車燃油價格極低，每公升約2.05馬元（約3.8港元）。

不少香港人的子女在馬來西亞會就讀國際學校，其學費較香港平一截，且質素具保證。

有移民人士計算過，一家人的膳食和出行費用、孩子的國際學校費用、租住一間逾2,000方呎的獨立屋，總計一個月只花費一萬馬元（約1.86萬港元）也是可能的。如果是在香港，相信每月花費10萬元也難做到。

●經濟有起色 明年望擴張6.5%

全球疫情持續，對各國經濟帶來不同程度的影響。馬來西亞第三季國內生產總值（GDP）按年萎縮4.5%，衰退幅度遠大過市場預期的倒退1.3%，主要受累於重新實施遏制新冠肺炎疫情措施。而此前由於低基數效應，第二季的GDP按年躍升16.1%。

不過，當地央行指出，隨着防疫限制解除及經濟活動恢復，近期迹象顯示經濟迅速復甦。製造業與建築業活動回暖、就業市場好轉、出口需求強勁，皆為經濟復甦帶來支撐，市場預期明年GDP可擴張5.5至6.5%。

另外，當地央行在11月初議息後，宣布維持隔夜指標利率在歷史低位1.75厘不變，並指出目前貨幣政策立場是適合及寬鬆，而財政及金融措施將繼續緩解經濟情況對企業及家庭的影響。