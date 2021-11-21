港島全新項目開售 周末兩日錄逾120宗成交
2021年11月21日 21:45
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受惠港島區全新盤開售，使周末兩日合共錄得逾120宗成交。由於銷情理想，發展商亦公布加推單位，並落實下周三作次輪銷售。同時，受全新盤銷售帶動之下，各區新盤餘貨的交投步伐亦加快。
●維港滙II 周末共發售139伙
市區臨海項目需求持續，由信和置業(00083)及會德豐地產等五大發展商合作的西南九龍維港滙II剛剛上載銷售安排，落實於周四(25日)以價單形式發售70個單位，同時以招標形式發售69個單位，合共發售139伙。
據有關銷售安排顯示，按價單出售的70伙當中，包括22個一房單位、32個兩房單位、12個三房單位及4個平台特色戶。至於，以招標形式出售的69個單位當中，則包括28個三房單位、36個四房單位及5個特色戶單位。
●堅尼地城KENNEDY 38 首輪套現約8億
新盤銷情延續旺勢，由新鴻基地產(00016)、恒基地產(00012)及會德豐地產合作發展堅尼地城KENNEDY 38，昨日(20)首輪銷售沽出101伙，新地副董事總經理雷霆稱，項目首輪沽出近八成單位，由於向隅客眾多，故昨晚已以折實平均呎價28,988元加推涉40伙的第4號價單，該批單位包括高層單位及特色戶，屬原價加推。
該盤落實周三(24日)作次輪銷售，發售40伙，並將於周二(23日)下午8點截票。據項目成交紀錄冊顯示，首輪銷售當中，有15%買家採用現金付款計劃，而85%買家則選用靈活付款計劃。
●THE HENLEY III 一房售1054.68萬元
啟德THE HENLEY III 昨日連錄2宗。其中，位於3B座37樓C室，實用面積367方呎，屬一房間隔，以1054.68萬元成交，呎價約28,738元。另一宗位於3A座8樓F室，實用面積229方呎，以631.41萬元沽出，呎價約27,572元。
●維峯·浚匯一房901萬元沽
恒基地產(00012)旗下北角維峯·浚匯已屆現樓，新近錄得本月首宗一手成交。該盤以約901.6萬元沽出1個一房單位。該單位為29樓A室，實用面積267方呎，呎價約33,768元。
●君豪峰開放式戶 呎價約30,065元
恒基地產(00012)旗下鰂魚涌君豪峰已屆現樓，新近以715.54萬元沽出1個開放式單位。該單位為35樓R室，實用面積238方呎，呎價約為30,065元。
●何文田VAU Residence 開放式 呎價約26,641元
由萬科香港發展的何文田VAU Residence，周日(21日)沽出1個開放式單位。該單位為8樓E室，實用面積209方呎，以556.8萬元沽出，呎價約26,641元。
●御海灣I 三房990萬元售出
新鴻基地產（00016）旗下屯門御海灣I，周日(21日)售出1個三房單位。該單位為2座23樓E室，實用面積514方呎，以990.07萬元沽出，呎價約19,262元。
●屯門上嵐一房509萬元沽
建灝地產旗下屯門上嵐，周日(21日)售出1個一房單位。單位為7樓A室，實用面積270方呎，屬一房間隔，以509.77萬元成交，呎價18,880元。該盤本月至今累售5伙，套現約2660.8萬元。
●海日灣II 周末沽出2伙
大埔白石角海日灣II周末接連售出2個單位。其中，第13座18樓D室，實用面積622方呎，採兩房間隔，以1,057萬元成交，呎價約16,994元。另一個單位為第13座15樓F室，實用面積608方呎，採兩房房間隔，以947.6萬元成交，呎價約15,586元。