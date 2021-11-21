港島全新項目開售　周末兩日錄逾120宗成交

受惠港島區全新盤開售，使周末兩日合共錄得逾120宗成交。由於銷情理想，發展商亦公布加推單位，並落實下周三作次輪銷售。同時，受全新盤銷售帶動之下，各區新盤餘貨的交投步伐亦加快。

●維港滙II 周末共發售139伙

據有關銷售安排顯示，按價單出售的70伙當中，包括22個一房單位、32個兩房單位、12個三房單位及4個平台特色戶。至於，以招標形式出售的69個單位當中，則包括28個三房單位、36個四房單位及5個特色戶單位。

●堅尼地城KENNEDY 38 首輪套現約8億

該盤落實周三(24日)作次輪銷售，發售40伙，並將於周二(23日)下午8點截票。據項目成交紀錄冊顯示，首輪銷售當中，有15%買家採用現金付款計劃，而85%買家則選用靈活付款計劃。

●THE HENLEY III 一房售1054.68萬元

啟德THE HENLEY III 昨日連錄2宗。其中，位於3B座37樓C室，實用面積367方呎，屬一房間隔，以1054.68萬元成交，呎價約28,738元。另一宗位於3A座8樓F室，實用面積229方呎，以631.41萬元沽出，呎價約27,572元。

●維峯·浚匯一房901萬元沽

●君豪峰開放式戶 呎價約30,065元

●何文田VAU Residence 開放式 呎價約26,641元

由萬科香港發展的何文田VAU Residence，周日(21日)沽出1個開放式單位。該單位為8樓E室，實用面積209方呎，以556.8萬元沽出，呎價約26,641元。

●御海灣I 三房990萬元售出

新鴻基地產（00016）旗下屯門御海灣I，周日(21日)售出1個三房單位。該單位為2座23樓E室，實用面積514方呎，以990.07萬元沽出，呎價約19,262元。

●屯門上嵐一房509萬元沽

建灝地產旗下屯門上嵐，周日(21日)售出1個一房單位。單位為7樓A室，實用面積270方呎，屬一房間隔，以509.77萬元成交，呎價18,880元。該盤本月至今累售5伙，套現約2660.8萬元。

●海日灣II 周末沽出2伙

大埔白石角海日灣II周末接連售出2個單位。其中，第13座18樓D室，實用面積622方呎，採兩房間隔，以1,057萬元成交，呎價約16,994元。另一個單位為第13座15樓F室，實用面積608方呎，採兩房房間隔，以947.6萬元成交，呎價約15,586元。