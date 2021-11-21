打擊反壟斷制約電商交易　「雙11」盛況難再續

在內地互聯網監管風暴下，今年「雙11」的促銷氛圍顯然大減，電商平台企業既面對反壟斷、取消「996」（工作時間朝9晚9，每周工作6天）等監管措施，更深怕觸動市場對「過度消費」和「過度信貸」的抨擊。內地諮詢機構莫尼塔投資研究認為，今年來疫情反覆、居民收入結構等因素依然壓制國內消費，加上「雙11」銷售基數持續擴大，將導致今年促銷期間全網銷售額增速有所放緩。

近年「雙11」網購節已成為觀察內地消費趨勢和整體經濟實力的指標之一，富達國際股票基金經理Hyomi Jie坦言，儘管內地房地產市場和經濟表現疲弱，但消費者若持續對高端品牌需求強大，將進一步證明消費升級和高端化趨勢，尤其是在可觀的預購銷量中，可發現直播、本土品牌等關鍵趨勢。

各網購平台的狂歡時間更提早了布局，平安証券研究所就指出，原本只在11月11日當日推出最大促銷折扣的購物狂歡節，已變成從11月1日持續到11日的促銷購物季。今年按首輪預售開始計算，整個「雙11」活動長達20天之久，長達10天的預售不但增加銷量，還給予商家提前部署和應對時間，按需求多點儲備庫存，紓緩運輸壓力，提高物流效率。

但與此同時，消費者心態卻有變。莫尼塔投資研究提到，今年「雙11」成交額增速處於下行區間，一方面是由於消費者消費趨於理性，另一方面是由於促銷活動愈加頻繁和常態化，展望未來電商發展，提高消費者購物和商家入駐是各大電商平台提升自身核心競爭力的關鍵。

今年以來內地消費表現保持增長，但畢馬威中國坦言相關增速較慢。除局部疫情影響，基數升高等因素亦導致第三季社會零售增速按季減慢，兩年平均增長僅2.3%。據中國人民銀行上季城鎮儲戶調查，居民對收入的信心按季有所下滑，在消費上自然也更謹慎，選擇更多消費的居民比例，按季隨之下降一個百分點。進入10月份，隨着天氣轉冷，一旦疫情防控再次收緊，未來消費復甦仍面臨較大壓力，料今年內地經濟實際按年增8.2%，明年則放緩至5.5%。

另一券商富瑞亦發表報告指出，雖然10月內地零售銷售增速按年升4.9%，好過預期，但預計未來數月零售銷售增長勢頭將正常化，銷售增長主要反映潛在的經濟基本面，而非疫情爆發後被壓抑的需求。食品成本料隨原材料價格繼續上升，快速消費品價格亦預計維持漲勢；「雙11」期間服裝網上促銷，惟實體零售銷售走勢波動；黃金珠寶類零售額增長穩健，但鑑於去年及今年首季基數較高，估計銷售增長將進一步正常化。

不過，該行留意到，近期樓市政策有不少鬆綁措施，包括加快投放個人按貸、放寬二至三線城市住房政策，估計未來會有更多措施以恢復投資者對房地產市場的信心；另不同省市政府或對最低工資作進一步調整，故整體收入和財富效應，可視為支撐內地消費的基本因素。