【港股前瞻】科網利淡乏力升　可吼國策受惠股

港股缺乏大方向，近期無論升跌市，交投表現都偏淡，加上美匯指數強勢，削減恒生指數向上突破的動力。有分析預計，恒指本周在24,500至26,000點區間上落，科網股利淡消息較多，難以寄予厚望，投資者宜選擇國策受惠股份作中線部署。

恒生指數公司上周五季檢納入4隻新貴，包括京東集團（09618）、華潤啤酒（00291）及新奧能源（02688）等。光大新鴻基財富管理策略師溫傑表示，新貴在季檢名單公布後一兩個交易日通常成交都會上升，可留意之前較少人憧憬的新奧能源，或有較多水位向上短炒，反而大熱倒灶的農夫山泉（09633）則需小心回吐。

中港兩地下月有限度通關之說又再甚囂塵上，加上節日氣氛隨着12月即將到來而漸濃，本應利好零售股，但溫氏卻指，盛傳每日免檢疫通關人數限額僅百多人，另加熔斷機制以防疫情復燃，實在難以谷起零售股炒風。

信達國際研究部助理經理陳樂怡同意港股短線缺乏催化劑，而個股方面，她指最近可再生能源股份表現稍遜，相信因資金於板塊之間輪動，但實際上支持可再生能源的政策不絕，前景正面，故建議趁低吸納龍源電力（00916）及華潤電力（00836）。

本周亦有小米集團（01810）、美團（03690）及快手（01024）等大型科技股相繼公布第三季業績。分析預期，上述公司業績難有驚喜，無助推動大市氣氛。

內地方面，中國人民銀行貨幣政策委員會委員劉世錦稱，一旦需求低迷，工業生產者出廠價格指數（PPI）漲幅又居高不下，企業利潤將受擠壓，經濟風險「釋放過快」，內地經濟增長與通脹很可能出現相向而行的「類滯脹」。

人行或周一公布11月份貸款市場報價利率（LPR），由於中期借貸便利（MLF）不變，故以此為參考基礎的LPR料按兵不動。A股方面，近期借貸沽售的融券規模急降，目前已低於今年初水平，惟分析指「空軍力量」大減，並非牛市投資者預期轉強，而是資金流向新股市場所致。