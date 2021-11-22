晶片業料受惠「元宇宙」概念

全球半導體短缺持續，而高通、英偉達、AMD等美國晶片企業股價屢創新高。三星資產運用（香港）ETF投資策略副總裁凌子敬指，晶片荒短期仍持續，為半導體價格提支持。長線而言，電動車、「元宇宙」等概念將成為新的增長引擎。

凌子敬接受本報訪問時表示，全球晶片供需失衡背後成因複雜，並非由單一因素所致。從需求來看，疫情期間在家工作、娛樂帶動了電子產品銷量；加上今年以來電動車產業重拾增長、虛擬貨幣「挖礦」熱潮等，都令晶片需求短期內大增。

另邊廂，供應卻因疫情而受限制，政府實施的封城措施令不少晶片廠房停止運作。即使廠商有意擴大產能，也非一朝一夕能夠實現。他解釋，一般而言，晶片生產線若要搬遷至更大的廠房，最快需時4個月；而從零開始打造新工廠，需時更長達一年半。

即使未來晶片荒得到緩解，來自電動車產業發展、雲計算、物聯網(IoT)等帶來長遠需求，加上近日熱炒的「元宇宙」技術概念，未來仍會帶來長遠發展潛力。

要注意的是，不同晶片企業之間股價表現也相當分化。凌氏指出，目前市場需求缺口較大的，主要是中央處理器(CPU)、圖像處理器(GPU)及數據處理器(DPU)晶片等；而動態記憶體(DRAM)等的供求則相對穩定。截至上周五，GPU晶片大廠英偉達股價月內累升29.01%、專注手機CPU晶片等的高通更累升39.05%，大幅跑贏同期標指升幅2.01%。

凌氏認為，若投資者看好半導體長遠發展，可買入ETF作為基礎部署，並且另外押注心儀的半導體公司，以建立多元化投資組合。他亦提醒，即使投資ETF也可以多做功課，留意由行業組織公布的銷售數據，掌握產業發展動態：也可關注北美半導體訂單與出貨(B/B)比例，當該數值大於一的話，則反映市場需求仍旺盛，反之亦然。