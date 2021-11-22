網上險企Blue料數碼銷售成趨勢

疫情成為網上保險銷售的催化劑，網上人壽保險公司Blue行政總裁兼執行董事孔德秋接受本報專訪時表示，今年首3季該公司新做業務資產管理（AUM）超過4億元；新做業務總保額超過4,000萬元；保單銷售數目更按年狂增約逾一倍，相信未來數碼保險銷售將成為大趨勢。

他續指出，香港數碼支付的普及速度較其他國家慢，加上市民對保險缺乏足夠認知，使本港保險銷售數碼滲透率持續偏低。以金額計算，直接銷售佔本港整體人壽保險市場不足4%，而網上銷售作為直接銷售的一部分，相信亦只有約1至2%。

然而，疫情加速消費模式數碼化，同時提高市民對健康保障的關注，加上現時香港的保險滲透率介乎16至17%，大灣區富裕地區則為5至6%，仍有巨大保障缺口，意味網上保險銷售存在發展空間。不過，保險業要拓展內地市場仍需面對中港金融體系相異、貨幣如何交易、兩地監管法規，以及對疾病的定義等問題。

事實上，目前香港保險市場仍由賣方主導，網上保險公司在沒有中介人的情況下，要吸引客戶自行投保，他認為需從3方面入手，首先是新穎的市場推廣，例如如何善用社交媒體及關鍵意見領袖（KOL）等，該公司早前推出微電影呈現品牌理念。此外，在保險市場產品大同小異下，產品創新亦屬突圍關鍵之一；同時亦需提升客戶投保過程以至售後服務等體驗。

科技對提升客戶體驗愈趨重要，他指，近年金融機構數碼轉型已為大勢所趨，加上保險科技（InsurTech）進一步發展，香港科技專才的確存在缺口。若要在激烈市場上吸引人才，他認為，除了提供具競爭力的薪酬外，良好的公司文化，以及能否為員工提供創新平台同樣重要。

展望未來產品發展，他表示，Blue的產品設計旨在解決市場問題，會繼續專注開發保障型及儲蓄型等產品，並考慮推出年金，目前仍在籌備當中。他指，以年度化保費等值銷售額（APE）計算，公司儲蓄產品表現較好，去年APE錄約6億元。而升級版WeSave定息儲蓄保推出約5周，至今保費申請額更超過1.4億元。