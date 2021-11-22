東方日報B1：美股今周博賺大禮

本周將迎來美國重大節慶之一的感恩節，而翌日即俗稱「黑色星期五」的購物大日子，標誌着年底前的購物旺季到來。隨着疫情趨緩，防疫限制解除，美國月初開始放寬對已接種疫苗外國旅客的入境限制，然而，民眾恐需度過史上最貴的感恩節。與此同時，有專家認為，美股終能維持強勢，投資者亦部署在感恩節中撈貨，因各地資金欠缺出路，只好流入股票市場，儘管美股升勢有所回落，但最後很大機會反彈。

過往統計顯示，在感恩節所在的一周(今年是11月22至26日)，美股較多以升市作結，尤其是感恩節前的周三及之後的周五，股市上升機會極大。更值得期待的是，由感恩節至年底，美股平均可錄約2%的升幅。故手上持有美股的投資者，自然希望歷史在今年可以延續升市。

要留意的是，美股早前接連破頂，聯儲局今月開始啟動減少買債，這會否令美股後市下跌空間大於上升？中大劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量提醒，要留意近日多次創新高的美股有否爆破風險，幸而一般12月較少出現股災，但明年股市仍有不確定性，尤其當聯儲局繼續「收水」之後，或增加股市的波動性。

上古國際集團董事梁彥穎則預期，標指現時正處於高位，隨時會有調整，在本月25日感恩節前亦難以升穿4,725點水平。惟梁氏對整體美股的走勢仍審慎樂觀，他指，雖然觀察到近日期貨市場不斷有對沖基金大手買指數跌、買美匯升，但始終美息不加，公司盈利不會大跌，美股亦終能維持強勢。美股強勢原因是美息仍處低水平，世界很多地方樓價被打壓，資金欠缺出路，只好流入美股市場。因此，他預期，即使美股回落，觸及20天平均線後已可尋得支持，及後很大機會反彈並重拾升勢。

另方面，市場亦關注通脹持續升溫，自疫情爆發後，全球供應鏈受阻，貨櫃和運費高企，相信今年「黑色星期五」難見到食品和商品大平賣。

外媒表示，今年感恩節商品的價格較去年高5至10%，食品按年升幅更隨時達20至30%。當中，火雞每磅價格很可能超過1.36美元，創美國農業部火雞基準價格新高紀錄。火雞價格飆升的主要原因，很大程度是因為從去年7月起，美國部分地區玉米價格上升逾倍，而玉米是商業養殖火雞的主要飼料。而因售價上漲，以及疫情持續使消費者趨向慳儉，愈來愈多人寧願購買體形較小的火雞過節。

雖然不少人已預期2021年感恩節晚餐可能是這個節日史上最昂貴的一餐，但「捱貴好過買唔到」，目前更令民眾擔憂的是應節的火雞供應不足，感恩節大餐恐沒有着落。值得留意的是，火雞供不應求主要是因為在疫情下工人不願返回職場工作，即使有火雞供應，也欠缺人手處理，自然未能交到消費者手裏。

事實上，除食物，供應鏈問題成為美國迎接感恩節、「黑色星期五」，以及聖誕檔期的最大挑戰，因美國港口每天有數十艘貨船排隊等待卸貨，還要等待卡車和司機把貨送到商店。

疫情影響使勞工市場緊張，企業要加薪留人，增加了的營運成本將轉嫁給消費者，因而造成零售商以往透過大折扣促銷的情景不再。

值得關注的是，美國11月密歇根大學消費者信心指數意外降至66.8，創10年新低，反映美國人愈來愈擔心物價上漲，以及其對財務影響。約25%受訪者表示，通脹升溫已使生活水平下降。愈來愈多經濟學者認為全球供應鏈吃緊及勞工短缺情況未見緩解下，將使美國通脹進一步攀升。