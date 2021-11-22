大新銀行冀今年稅貸業務增兩成

去年經濟受疫情嚴重打擊，導致失業率高企，拖累整個稅貸市場萎縮。他坦言，大新稅貸生意亦受拖累，惟壞帳率近乎零。至於今年本港就業市場及經濟活動逐漸走出疫情陰霾，截至目前，該行稅貸申請宗數按年穩定上揚，當中新客佔約三成。他同時發現，今年客戶提取稅貸的時間較去年早，平均取用金額則與去年相若，涉額約25萬元。他預期，該行稅貸業務今年可反彈一成，餘下的一成冀由1.08厘具競爭力的稅貸利率等帶動。

他續稱，申請稅貸高峰期一般為11月中旬至下一年的2月初，大新稅貸申請渠道包括遙距、分行及直接渠道(Direct Channel)，其中使用分行及直接渠道的客戶分別佔四成，數碼渠道則佔兩成。他表示，今年透過數碼渠道申請稅貸的數量按年上升，目前稅貸申請人年齡介乎30至35歲。該行今年在稅貸中加入數碼遊戲元素，冀藉此吸納更多年輕客戶。

去年私人貸款市場錄高單位數跌幅，他指，儘管今年延續跌勢，年初以來仍錄單位數跌幅，惟預料在稅貸及即將到來的消費旺季推動下，全年私貸市場可按年持平。信用卡方面，雖然早前金融管理局發布的信用卡貸款調查發現，第三季市面流通的信用卡總數無論是按季或按年均錄下跌，惟大新發卡量按年上升。

另外，百分百擔保個人特惠貸款計劃的申請期延長至明年4月底，大新指，計劃推出以來，該行接獲數千宗查詢及數百宗申請，共批出數百萬元的貸款額。該行普遍申請貸款額及還款期為8萬元及72個月，申請人來自各行各業，當中餐飲及旅遊相關行業較多。