周樂樂：A股炒作要跟隨時代潮流

過去一周，市場情緒繼續回暖，滬深兩市主要指數多數上漲，其中，深證成指與上證指數領漲。申万一級行業中，17個行業漲11個行業下跌，其中，最強的前五行業是食品飲料、紡織服裝、鋼鐵、醫藥生物、採掘，最弱前五行業是農林牧漁、綜合、非銀金融、汽車、電子。數據上看，板塊短線切換比較頻繁，更體現資金在大市方向不明情況，部署短期沒有利空消息預期或短期超跌板塊的意願明顯，如：消費、醫療、資源股等，拋出有利淡消息預期或短期過熱的板塊，如：汽車、農業等。

市場消息來看，A股市場炒作仍是政策維穩的預期。國內高層強調CPI沒有大幅上漲預期，這是給政策寬鬆背景定調。從最新社融、M2等增量數據稍超預期看，國內整體信用環境趨於寬鬆，尤其是國家要求銀行滿足居民購房貸款，出台萬億信貸支持碳減排，以及各地新基建項目陸續開工。同時，國內最新消費數據好於預期，反映出消費出現回暖。以上因素支持A股回升。筆者仍堅持認為，政策維穩還是不能刺激整體市場大幅走好，因國家仍在推動產業結構升級與轉型，並多次強調不會大水漫灌。投資選擇方向不能與國家意志相違背，必須跟隨國家意志與時代潮流同步。

目前因為原材料與能源價格上漲帶來通脹壓力，雖出現拐點但仍未解除，嚴控價格上漲與抗通脹仍將是政府工作重點，炒通脹邏輯不會成為炒作主流。國內主要互聯網企業公布的三季度業績普遍不及預期，連阿里巴巴、字節跳動等大企業都不能幸免，反映國內反壟斷對互聯網企業衝擊非常大。同時，國家反壟斷局日前正式掛牌成立，針對互聯網行業反壟斷、數據安全與隱私保護等監管仍將持續。這些行業短期仍是難以樂觀。而從中央文件與政府政策來看，國家仍以強大的意志推動製造升級與轉型，新能源、新能源汽車、航天航空、半導體、通信、生物醫藥等實體製造業，將繼續受到政策與資金青睞。

海外市場看，儘管美國聯儲局宣布開始縮減QE規模，但海外市場整體向好。反映市場對流動性並不憂慮，對美國經濟恢復的信心增加。主要是美國基建投資方案獲批推動與美國消費數據出現好轉。另外，自中美表示在清潔能源上合作後，美國總統拜登表示將降低特朗普針對中國實施的關稅，也下調中國光伏組件的加徵稅率，有利於市場緩解中美衝突帶來的憂慮。認為可以繼續看好美股內生增長與新基建受益板塊，如：新能源、科技等。

綜合來看，國內政策持續維穩，海外消息整體偏樂觀，有利於市場平穩，整體上仍是結構性行情。策略上，重點關注符合產業轉型升級趨勢的行業，尤其重點關注中國公布「專精特新」相關核心企業。

勝利證券副首席運營官 周樂樂