納指創新高　紐油跌3%

●踏入亞洲時段，美匯指數報96.14；港匯見7.7901；離岸人民幣(CNH)報6.3908；美元兌日圓處114.09；歐元企1.1271，英鎊報1.3431。金價處1,845.84美元。布油報78.22美元，紐油處75.47美元。比特幣跌約1%，報5.91萬美元。道指期貨靠穩。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水80點。

●新冠肺炎疫情形勢再度緊張，美股上周五(19日)個別發展，傳統工業股下跌，道指收市報35,601點，跌268點或0.75%；標指報4,697點，跌6點或0.14%；納指曾創新高，收市報16,057點，升63點或0.4%。

●港股ADR指數向下，按比例計算，收報24,906點，跌142點或0.57%。

●紐約期油1月合約上周五收報每桶75.94美元，跌3.2%。布蘭特1月期油跌2.89%，收報78.89美元，

●傳美日最快本周發布釋放戰略儲油聯合聲明。

●紐約期金上周五受壓，創超過1周收市新低，報每安士收報1,851美元，跌0.5%。

●沙特證交所計劃上市集資最多78.7億元。

●日本政府追加528億元預算，吸台積電設廠。

●陳茂波：港將發行人民幣綠債，強化人幣樞紐功能。

●傳薩爾瓦多將發行10億美元比特幣債券。

●內地打擊反壟斷制約電商交易，「雙11」盛況難再續。