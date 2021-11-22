潘梓生：需求放緩　油價將陷整固

近期油價一度大幅回落，上周更因市傳美國總統拜登因要求油組積極增產無果，轉而要求中國、印度、日本、南韓同時釋放戰略石油儲備，從而壓低油價。

早前油組及美國能源情報署(EIA)報告指出，原油市場將在2022年進入供過於求的狀況，加上過去多周美國原油庫存均遠超預期，油價轉弱並曾下試每桶77美元。

拜登要求各國協助壓低油價效果十分直接，各國未有表態已迅速令油價滑落。不過，除了日本表態支持外，南韓暫未見積極回應，而中印並暫未有實際行動。事實上，此4個國家的通脹數字雖各有不同，但綜觀數字其實通脹仍在可控範圍，相信它們最終共同釋放油儲可能性不高，故此油價短期急跌反而是吸納機會。

另外，油組及EIA報告則分別關注疲弱的需求增長，以及美國頁岩油產能可能在2022年迅速回升，此等原因將逐漸對油價造成長遠壓力。同時，油組增產計劃仍然保持在按月提升每日產量40萬桶，短期雖對油市造成壓力有限，但踏入2022年累計產能提升將更明顯。故此，雖然油價短期反彈勢頭仍在，但相信升到83至84美元將遇明顯阻力，而在年底於79至84美元整固居多。

Saxo Markets高級市場分析師 潘梓生