【高盛推介】嗶哩嗶哩復牌跌超過1成 購證部署
2021年11月22日 10:24
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高盛(亞洲)有限責任公司：嗶哩嗶哩公布，本金額14億美元2026年到期可換股優先票據定價；初始轉換率為每1,000美元本金可兌換10.6419股公司的美國存託股份，並於上周五(19日)短暫停止在香港聯交所買賣。
嗶哩嗶哩上周四(18日)急跌約10.7%，周一(22日)復牌後繼續急跌，最低見532.5港元，為1個月低位。現報553.5元，跌約12.1%。
觀察個股輪證資金流向，可見於上周四資金轉向趁低部署認購證，錄得約170萬元資金流入。
由於嗶哩嗶哩近日的急跌，引致市場上的大部分認購證已經價外，不適合現況部署，因此投資者在部署時宜重新審視產品條款。然而仔細觀察，可見600元以下行使價的貼價認購證只有5隻供投資者選擇，而且並沒有牛證，反映貼價產品並沒有太多選擇，投資者須多注意。
嗶哩購28442，行使價538.88元，2022年2月23日到期，實際槓桿3.8倍，貼價、行使價600元以下產品中，槓桿最高。
嗶哩購25091，行使價619.38元，2022年2月11日到期，實際槓桿4.8倍，價外、低街貨。
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