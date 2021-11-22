【瑞通推介】阿里引伸波幅回穩　資金續追好倉博反彈

瑞通認股證牛熊證銷售部：歐洲疫情惡化，美股上周五(19日)個別發展，道指收報35,601點，跌268點或0.8%，連跌3日；納指則再創新高，升0.4%，首次突破16,000點關口收市。

恒指上周五曾挫近500點，一度低見24,825點，午後跌幅收窄，全日收報25,049點，跌269點或1.1%，3個交易日累挫663點，已失守多條短期平均線。恒指周一(22日)早段反覆偏軟，曾跌穿25,000點關。恒指好倉(牛證及認購權證)上周五淨流入逾1億港元，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾6,400萬元，反映投資者預期港股連跌過後將見技術反彈。上周五恒指牛證街貨重貨區為收回價24,400至24,499點，而熊證街貨重貨區為收回價26,000至26,099點。

阿里巴巴季績遜預期，股價上周五捱沽，以接近全日低位139.3元收市，大成交下急瀉10.7%，見個半月低，3個交易日累跌15.7%。市場監管總局上周六(20日)公布，對43宗未依法申報違法實施經營者作出行政處罰，涉案公司包括阿里巴巴。阿里周一早段跌勢未止，一度回落至138元水平，後市留意10月初創下的132元歷史低位附近可否喘定跌勢。超過6,600萬元在上周五淨流入其輪證好倉，淡倉則有逾400萬元淨流出。

美團同錄3連跌，上周五低收1.6%於280.8元，險守20天線。集團將於今周五(26日)公布季績。另恒指季檢後，美團佔恒指的權重將由目前的9.5%調整至8%，市場預計會有逾26億元被動資金流出。美團周一早段最多跌約2%，低見275元。上周五有逾2,700萬元淨流入其輪證好倉，淡倉則有逾50萬元淨流出。

碧桂園服務以每股53.35元，配售1.5億股新股，集資80.03億元。股份上周五復牌，最多挫16.7%，低見49.1元的近兩個月低位，全日跌8.9%，收53.7元，險守配股價。雖然股價大跌，但上周五有超過9.6億元北水淨買入碧服，是當日最受北水追捧港股。碧服周一早段先升後回，下試53元水平。輪證資金流方面，逾460萬元在上周五淨流入其好倉。

瑞聲科技上周五逆市升1.2%，收報34.45元，延續業績公布後反覆上升走勢。股份周一早段再升逾2%，重返35元以上。上周五有約160萬元淨流入其好倉，淡倉同日亦有小量資金淨流入。

績後受壓的嗶哩嗶哩，擬發售本金總額合共14億美元的2026年到期可換股優先票據，另以約1.18億元人民幣收購持牌支付機構浙江甬易電子支付65.5%股權，布局支付業務。嗶哩嗶哩周一復牌，低開逾15%，低見532.5元，其後維持逾1成跌幅。

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