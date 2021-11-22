陳偉明：突破時逆勢操作

中美元首上周進行首次視像會議，市場憧憬雙方關係回暖，港股亦於上周初上升高見25,746點。然而，歐洲疫情急反彈，加上阿里巴巴(9988)季績遠遜預期，中概科網股投資情逆轉，拖累港股回落並於上周五(19日)低見24,825點，相信港股短期內仍然離不開反覆上落格局。

技術上，期指早前10天及50天綫，在10月尾出現「黃金交叉」後，再上破近期頂便出現向上假突破回落，及後在11月初出現「死亡交叉」後，再下破近期底便出現向下假突破上升，到上周二(16日)又再次向上假突破11月2日25,622點阻力後回落，在反覆上落市況中緊記要小心這種上穿下插假突破走勢。

策略上，盡量避免採取追突破策略，應該以高沽低揸為主，重點留意突破近期高低位後的反方向逆勢操作，建議期指升穿上周二高位25,745點後Short Call，或跌穿前周三(10日)低位Short Put，12月價外1,400恒指期權。

耀才證券銷售及客戶服務部高級經理 陳偉明