【高盛推介】美團連跌4日　資金積極趁低部署好倉

高盛(亞洲)有限責任公司：美團上周三(17日)起連跌，當中上周五(19日)跌約1.6%，周一(22日)早段繼續下跌。早上開市隨即失守280港元水平，低開約1%後跌幅擴大，最低見271.6元，為過去1周低位。現報273元，跌約2.8%，目前為連續第4日下跌，累計至今跌逾8%。

美團將於本周五(26日)公布截至今年9月底止的第三季業績，市場料非國際財務報告準則虧損介乎51.35億至69.24億元人民幣。收入介乎460.66億至490億元人民幣，按年增加30.1%至38.4%。市場並將關注疫情反覆如何影響目前及未來業務拓展等問題。而各券商則普遍給予看好評級，目標價最高413元。

觀察個股輪證資金流向，可見近期資金趁低積極部署好倉，認購證及牛證於過去3個交易日皆錄得資金流入，當中認購證有約3,330萬元。而上周五流入牛證的資金則有約770萬元，並較集中在250至260元收回區域的產品。

淡倉方面，可見熊證於上周五亦獲資金轉向流入，有約120萬元，並較集中在315至320元，及340至345元收回區域的遠熊。

觀察港股通資金流向，可見早前北水買入美團後，上周五北水轉向沽出，錄得約1.1億元資金淨賣出。

美團購25648，行使價298.98元，2022年2月23日到期，實際槓桿6倍，貼價、低街貨。

美團購26726，行使價315元，2022年1月24日到期，實際槓桿8.1倍，熱門、高槓桿。

美團牛60612，收回價250元，行使價247元，換股比率500，槓桿比率10.3倍，近23元收回距離遠牛。

美團熊66052，收回價300元，行使價303元，換股比率500，槓桿比率8.8倍，相近收回價貼熊中槓桿最高。

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