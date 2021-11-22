澳洲首富助國內中小出版商與大型科企商討內容付費

外媒報道，澳洲首富兼礦業大亨Andrew Forrest旗下慈善機構「麥德魯基金會」，將會協助國內18家小型新聞出版商，與Google及Facebook集體協商，以簽訂新聞內容授權協議。

麥德魯基金會將向澳洲競爭及消費者保護委員會(ACCC)遞交申請書，讓出版商得以在不觸犯競爭法規的情況下議價。今年3月起，Facebook與Google必須針對導向他們網站的流量和廣告，與澳洲媒體協商內容協議，若沒有做到，政府就可能必須接手協商。之後Facebook與Google和澳洲多家主流媒體簽訂授權協議，但並未和許多小公司達成協議。聯邦政府預定在明年3月起檢視此法效力。而麥德魯基金會旗下的Frontier Technology表明，將會協助出版商。

Frontier Technology政策部門主管Emma McDonald在聲明中指出，澳洲生產公共利益新聞的小型出版商應該擁有與大型出版商同樣的機會，就使用他們關乎公共利益的內容協商。而Google發言人向外電重新發送先前的聲明回應，提到公司「持續與所有大大小小的出版商洽談」。Facebook則表示，一直支持規模較小的獨立出版商。