中國近廿年淨資產總值飆17倍　有房產成關鍵

管理顧問公司麥肯錫發表報告指，全球房地產價升勢強勁，其中，中國更成為靠房產上漲致富的全球淨資產首位；然而，調查團隊亦擔憂，內地當局近期高調打壓房地產「恐有後患」。

報告指，全球淨資產價值在近20年間呈現長期上漲趨勢，代表只要是擁有房地產、地皮、基礎建設、機械設備或專利等淨資產的人，通常會變得更富有。

值得注意的是，中國已經成為全球淨資產首位，富裕程度甚至超越美國！在中國2001年加入世界貿易組織(WTO)前，全國全部淨資產總值僅為7萬億美元，而在2020已飆至120萬億美元，19年間飆漲17倍，跑贏全球同期淨資產總值增長的3倍。

然而，由於全球淨資產價值有高達68%的比例是從房產與土地所貢獻；即是內地近20年的財富飆升，與近年房產增值有莫大關係。

需注意的是，此份報告只針對土地、房產與專利等類型資產做調查，金融資產則沒計入。

麥肯錫全球研究院合夥人Jan Mischke指出，中國以至全球的淨資產中，房產、土地的比重偏高，生產設備或研發專利則相對較；反映全球富人與企業，只要有錢大多投資在房產，而非踏實地建立事業。