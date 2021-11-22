歐洲兩大投行提名新任董事長　齊邁進新時代

外媒報道，瑞銀集團上周六(20日)提名摩根士丹利前總裁Colm Kelleher，明年接替Axel Weber出任董事長。一天前，德意志銀行提議由荷蘭的保險業資深人士Alexander Wynaendts接替Paul Achleitner出任董事長。

在帶領銀行走過重大動盪期之後，Achleitner和Weber都將會卸任。他們幫助挑選的CEO——德銀的Christian Sewing及瑞銀的Ralph Hamers，預計都將在明年初披露集團新戰略，設定增長方向。

德銀因不當行為而被處以高額罰款之後，正尋求重組數碼平台，並改善與監管部門的關係。瑞銀則轉聘一名華爾街老將，他以一個龐大的財富管理子公司，以及一個側重股票交易的投資銀行經營模式取得了成功。

雖然這兩家公司在過去十年中已經進行了改革，但它們進入下一階段的起點卻截然不同。瑞銀的盈利能力已經恢復到了強勁水平，其股票價值與帳面價值持平，是少有達到這一水平的幾家歐洲大行之一。德銀在最近才錄得6年以來首次利潤，而且股票價值較帳面價值低60%。

近年來，德銀及瑞銀都在國內面臨來自政治層面的審查，通過分別聘用荷蘭籍和愛爾蘭籍高管，可以看出他們將金融專業性置於國家關係之上。這兩位都在美國市場擁有豐富的經驗，自金融危機以來，歐洲銀行在實力更強的美國競爭對手面前一直在丟失市場占有率。

德銀提名拜耳董事長Norbert Winkeljohann擔任副董事長。瑞銀採取了類似的模式，提議集團瑞士子公司的董事長Lukas Gaehwiler，擔任集團副董事長。加上今年較早時候接替Urs Rohner出任瑞信集團董事長的葡萄牙人Antonio Horta-Osorio，他們標志着歐洲投行一個傳統勢力的新時代。