港產18家「獨角獸」企業　3家估值逾780億元

由創科香港基金會策劃，清科創業旗下投資界專業評審的最新「香港獨角獸榜單Unicorns HK 2021」顯示，已有18家企業上榜。其中大疆創新、商湯科技及Lalamove等3家企業市值更高達100億美元(約780億港元)級的「超級獨角獸」。

其餘15家分別為aftership、空中雲匯、KLOOK、WeLab、第四範式、固高科技、海柔創新、基因港、極智嘉、快狗打車(GOGOX)、思謀科技、思特威、希迪智駕、英矽智能及正浩EcoFlow等。業務包括金融科技、醫療醫藥、半導體及物流等。

個別「獨角獸」十分「年輕」，如儲能科技企業正浩EcoFlow、智能駕駛研發公司希迪智駕於2017年成立；電腦視覺企業思謀科技成立於2019年。另一共同點是「立足香港，扎根大灣區，放眼全球」，利用大學創業孵化器、科學園或數碼港的孵化空間及支持政策。至少9家公司把香港設為全球總部或核心辦公室，大灣區城市分設研發與生產基地，在香港市場打磨好產品，結合大灣區製造業供應鏈，將產品銷往全國乃至世界各地。

「獨角獸」是指估值超過10億美元的未上市企業，而上榜的「獨角獸」全部在香港創立/早期孵化/總部在香港或是始創人為香港居民。