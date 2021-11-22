比特幣跌至5.7萬美元 道期升129點
2021年11月22日 16:11
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美匯指數報96.2；港匯見7.7918；離岸人民幣(CNH)報6.3830；美元兌日圓報114.14；歐元企1.1271，英鎊處1.3432。金價報1,844美元。布油報79.07美元，紐油報76.22美元。比特幣跌至5.7萬美元水平。道指期貨升129點。
●市後關注點
23:00 美國10月成屋銷售
●恒生指數失守二萬五，全日收報24,951點，跌98點或0.39%。國企指數收報8,929點，跌40點或0.46%；科技指數收報6,410點，跌47點或0.73%。主板成交1,292億港元。https://bit.ly/3qTnXx8
●滬綜指收升21點，滬深兩市成交額連續第22個交易日破萬億，錄得約12,549萬億元。https://bit.ly/3CBRXzH
●中國經濟：
-負債高企！內房大亨斥近300億私己錢救亡。
-內地1年期及5年期LPR連續19個月不變，符預期。
-野村料內地將加大寬鬆政策，降準概率增加。
-內地10月債市共發行各類債券4.76萬億人幣。
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●大好友預言美股將回落，關鍵係...
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●傳澳洲明年首季推出實物支持的加密貨幣ETF。
●摩通擬為港員工提供探親歸港隔離費，最高3.9萬元。
●美國港口堵塞問題紓緩，最快明年初全球航運復常。
●澳洲首富助國內中小出版商與大型科企商討內容付費。
●虛銀Mox推「出糧」服務，有機會賺取活期存款年利率1%。