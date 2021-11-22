寧德時代市值超工行　A股排名第二僅次於呢隻股...

新能源是內地股市的亮眼板塊之一。鋰電池龍頭寧德時代市值已超越工商銀行，成為中國在岸市場市值第二大股票，僅次於貴州茅台。寧德時代今日收升6.6%再創紀錄新高，市值高達1.59萬億元人民幣，而工商銀行總市值約1.55萬億元。今年以來，寧德時代升逾90%，邁向2018年上市以來的連續第四年上升。

在內地碳達峰目標及對新能源行業不斷的政策支持下，新能源過去兩年成為A股的熱門板塊，受到機構投資者追捧。根據海通證券，寧德時代已超越貴州茅台，成為中國公募基金頭號重倉股。即使面對上游原物料漲價的不利因素，寧德時代仍在三季度取得強勁業績表現。

Jefferies在報告中指出，寧德三季度毛利率提升令人驚喜，原物料庫存價值高，料第四季的利潤率壓力將弱於預期。此外，寧德時代大概率將被納入滬深300指數，國金證券料納入將給寧德帶來約90億元的被動資金流入。

海通證券的數據顯示，第三季中國公募基金重倉股中，新能源產業鏈整體市值佔比按季上升了2.5個百分點。除寧德時代外，基金持股市值規模靠前的新能源概念股還包括隆基股份、陽光電源等。