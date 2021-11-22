美國扣押740億外儲　聯合國：阿富汗金融幾月內崩潰

聯合國敦促採取緊急行動支持阿富汗的銀行，指相關銀行無力償還貸款的人激增、存款減少和現金流動性緊縮或導致阿富汗金融系統在幾月內崩潰。

聯合國開發計劃署(UNDP)發表報告指，阿富汗的金融和銀行支付系統處於混亂狀態，必需迅速解決銀行擠兌問題。按照目前的趨勢和提款限制，今年年底阿富汗大約40%的存款基礎將消失。報告稱，銀行已經停止發放新貸款，不良貸款比例較去年底倍增，達到今年9月時的57%。

在塔利班於8月15日從西方支持的阿富汗政府手中奪取政權後，大部分在阿富汗的外國開發援助旋即撤出，使該國經濟下滑，銀行系統嚴重承壓，為阻止存款擠兌，銀行系統設定了每周提款限額。

聯合國警告，阿富汗的經濟正處於崩潰邊緣，或進一步加劇難民危機。聯合國開發計劃署表示，如果銀行系統崩潰，可能需要數10年才能重建。

外媒早前報道，塔利班奪權後，美國政府已下令凍結阿富汗央行約百億美元的資產，切斷塔利班取得美元現鈔的任何管道。阿富汗央行持有外匯、黃金和其他財物，據稱資產大約95億美元(約740億港元)，絕大部分存放在紐約聯儲銀行和美國金融機構的帳戶。