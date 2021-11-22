三大因素推動　蘋果公司市值料破3萬億美元

蘋果公司(Apple Inc.)上周市值重返全球榜首後，股價周一市前現升0.36%，報161.12美元，有望開市再創新高。分析師認為，蘋果股價重回歷史新高可能受到三個因素的推動，包括對假期iPhone銷售樂觀、憧憬「元宇宙」中的機會，及對Apple Car的想像。分析料股價仍有15%的上行空間。

●假期iPhone銷售保持樂觀

數據顯示，內地11月首周智能手機銷量中，iPhone以170.1萬部穩居第一，市場份額達到了24.7%。集團今年先後推出iPhone 13系列、MacBook Pro14/16、AirPods 3、Apple Watch 7等新品的推出，或成為公司市值飆升的助推劑。

此外，美國「黑色星期五」銷售旺季將於本周起動，投資機構Wedbush看好黑色星期五至聖誕節期間，iPhone銷量將達4,000萬部，打破歷史紀錄。

●自動駕駛汽車：或顛覆傳統汽車行業

上周有消息稱，蘋果公司將在2025年之前生產出一款完全自動駕駛的電動汽車，又指公司在開發無需方向盤或踏板的無人駕駛汽車所需的芯片技術方面取得了進展，期待已久的Apple Car可能比許多人想象的更接近曙光。

摩根士丹利分析師Adam Jonas及其團隊則認為，蘋果不會推出傳統意義上的汽車，而是一種顛覆傳統汽車行業的自動駕駛汽車。花旗則預測，到2025年電動汽車硬件市場估計將超過總和智能手機、PC、平板電腦和可穿戴硬件市場。現代、特斯拉、通用汽車、福特和大眾都是蘋果公司潛在的合作伙伴。

●元宇宙：Apple專注「增強現實」

據媒體報道，蘋果的VR設備新品已經進入測試階段，預計在2022年發布，售價會超過3,000美元。

●分析師稱蘋果有望衝擊3萬億美元

大行花旗和Wedbush分析師都預測蘋果公司的股票市值可能達到3萬億美元，較目前2.6萬億美元還有15%的上行空間。其中花旗分析師Jim Suva預期，Apple Car的推出或能將蘋果公司銷售額提高10%至15%。