大摩唱反調：聯儲明年不加息　通脹會回落

隨着美國聯儲局即將啟動收水，及美國通脹創30年新高，華爾街大行均轉軚料聯儲局最快明年加息，不過摩根士丹利卻唱反調，認為加息還不會那麼快到來，原因就是通脹將在明年下降。

摩根士丹利策略師Andrew Sheets表示，雖然量化寬鬆的縮減已經相當平靜地開始，應該在2022年年中結束，但預計第一次加息要到2023年第一季度才會出現。在聯儲局明年3月份召開貨幣政策會議之前，美國的通脹率將會下降，失業率將在2022年底降至3.6%。

聯儲局迄今堅稱，美國經濟尚未顯示出進一步滿足加息標準的實質性進展，目前的高通脹是由暫時性的供應鏈緊張驅動的。

通脹方面，摩根士丹利認為，在強勁的消費支出和資本投資的帶動下，全球經濟增長將繼續改善，發達國家通脹將在未來幾個月見頂。隨着供應鏈正常化和大宗商品價格上漲放緩，通脹率將在2022年全年下降。

該行預計，聯儲局將在2022年年中結束資產購買，英國央行和加拿大央行開始加息。新興市場政策繼續正常化，約70%的新興市場央行將收緊貨幣政策。這政策的轉變意味政府和央行20個月的空前援助正在逐漸減少，資產類別的漲跌都需要依靠自己的力量。