北角海峰園海景三房28485元易手　呎價料創屋苑新高

市區優質單位做價向好，北角海峰園一個極高層全海景三房戶，成交實用呎價約28,485元，料為屋苑呎價歷來新高。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯陳世民表示，西灣河嘉亨灣6座高層A室，實用面積約675方呎，套三房間隔，享海景，獲一對法國籍租客鍾情，並以約35,500元租出，呎租約52.6元。

●中原趙鴻運稱，鰂魚涌太古城11月暫錄得53宗租賃成交，平均實用呎租約38.3元，包括富山閣中低層E室，實用面積約593方呎，兩房間隔，望街景，附裝修，叫租24,000元，最終以21,000元租出，呎租約35元。

●中原陳家鴻透露，北角海峰園高峰閣極高層F室，實用面積約825方呎，三房間隔，享全海景，以2,350萬元易手，呎價約28,485元，新買家屬於同區換樓客，原業主於1987年10月以116.63萬元買入，持貨34年帳面獲利2,233.37萬元，升值超過19倍。

●美聯陳偉豪表示，東半山豪宅雲地利台B座中層3室，實用面積約1,330方呎，套三房連工人房間隔，獲外區租客垂青，並以月租65,000元承接，呎租約48.9元，為近期區內大額租賃成交。

●中原盧宏基指，西半山殷樺花園2期高層C室，實用面積約842方呎，套三房間隔，享海景，以2,180萬元易手，呎價約25,891元，新買家屬用家。

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九龍區

●香港置業陳煒鈞稱，新蒲崗譽．港灣2B座高層A室，一房間隔，實用面積約454方呎，以約18,000元放租1個多月後，吸引區內客洽詢，議價後減價1,500元，以16,5000元租出，呎租約36.3元。

●世紀21富山劉倩彤指，黃大仙公屋鳳德邨4座高層13室，實用面積約449方呎，兩房間隔，未補價第二市場原開價379萬元，放盤1個月，減價11萬元或2.9%，終以368萬元成交，呎價約8,196元。

●利嘉閣黃育華表示，黃大仙鑽嶺高層F室，實用面積約198方呎，開放式間隔，以382萬元沽出，呎價約19,293元，原業主於2015年9月以約1,015萬元一併購入兩個單位，新買家為同區租客，屋苑現時有約45個單位放售，叫價由390萬元起。

●香港置業吳兆良表示，旺角Skypark暫錄約6宗租務成交，包括高層B6室一房戶，實用面積約405方呎，業主以22,000元放租1星期，議價後減價2,000元，以20,000元租出，呎租約49.4元，業主於2021年7月以約793萬元購入，租金回報約3厘。

●美聯蕭偉祥透露，九龍塘又一村海達閣32號中高層單位，實用面積約722方呎，兩房改一房間隔，連一個車位，雖然沒有電梯，加上屬低密度住宅，吸引區內客承接，成交價1,000萬元，呎價約13,850元。

●利嘉閣林海鈞透露，長沙灣愛海頌5座高層C室，實用面積約484方呎，兩房間隔，望海景，近期以18,800元租出，呎租約39元，業主於2020年11月以約924.3萬元購入，租金回報率約2.4厘。

●中原程智聰表示，長沙灣西九四小龍11月暫錄約18宗買賣，超越上月全月14宗，碧海藍天佔5宗，平均實用呎價約17,883元，包括2座低層D室，實用面積約502方呎，兩房間隔，剛獲外區用家以916.8萬元承接，呎價約18,263元。

●香港置業黎俊華稱，長沙灣昇悅居3座中高層B室，三房連儲物室間隔，實用面積約714方呎，以約1,600萬元放盤個半月後，吸引外區客洽詢，經議價後減價至1,470萬元，呎價約20,588元，新買家為家庭客，睇樓4次後決定入市。

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新界區

●世紀21將軍澳魏仕良指，將軍澳居屋廣明苑G座中層13室，實用面積約539方呎，兩房間隔，獲區外綠表買家於未補價第二市場以462萬元承接，呎價約8,571元。

●利嘉閣梁敬嚴透露，將軍澳居屋寶盈花園6座高層K室，實用面積約590方呎，三房間隔，望內園景，近日於未補價第二市場以701.8萬元易主，呎價約11,895元，屋苑現時約有3個放盤，入場費由518萬元起。

●利嘉閣黃金欽表示，將軍澳MONTEREY第6B座低層連平台特色戶，實用面積約351方呎，連135方呎平台，一房間隔，望園景，去年5月叫價880萬元，累減約40萬元或4.5%，新近以840萬元交吉易手，呎價約23,932元，原業主約於2017年3月以497.4萬元購入，約4年轉手帳面獲利約342.6萬元，物業升值約69%。

●美聯林振聲稱，將軍澳蔚藍灣畔3座高層C室，實用面積約490方呎，兩房間隔，望內園景及海景，吸引外區上車客承接，單位原先叫價930萬元，議價後降至890萬元成交，減幅約4.3%，呎價約18,163元。

●世紀21奇豐胡國強表示，馬鞍山聽濤雅苑5座中層G室，實用面積約787方呎，三房間隔，原先開價1,080萬元，放盤3個月，減幅8%，以993.8萬元沽出，呎價12,628元。

●利嘉閣黃慶揚透露，沙田第一城1座中層G室，實用面積約327方呎，兩房間隔，望河景，新近以633萬元沽出，呎價約19,358元，原業主在2016年8月以約190萬元買入，持貨約5年轉手帳面獲利約443萬元，或升值約2.3倍。

●利嘉閣郭建民表示，沙田蔚景園1座低層C室，實用面積約369方呎，兩房間隔，外望河景，原叫價710萬元，經議價後減價12萬元或約1.7%，近日以698萬元沽出，呎價約18,916元，屋苑現時有約9個單位放售，叫價由710萬元起。

●世紀21奇豐楊麗娟指，沙田欣廷軒2座中層H室，實用面積約393方呎，兩房間隔，放盤兩個月，原先叫價840萬元，成功以826.8萬元沽售，減價13.2萬元，呎價約21,038元。

●中原陳耀堂稱，屯門居屋兆安苑B座中層5室，實用面積約495方呎，兩房間隔，原業主因換樓，於已補價自由市場以470萬元放售，最終累減12萬元，以458萬元沽出，呎價約9,253元，新買家為外區租客。

●中原余仲平表示，荃灣樂悠居11月錄得5宗買賣，屋苑極高層8室，實用面積約420方呎，兩房間隔，叫價840萬元，議價後以828萬元沽出，呎價19,714元，新買家為外區上車客。

●中原溫明峯稱，馬灣珀麗灣11月累錄9宗二手買賣，平均實用呎價約12,763元，其中12座高層F室，實用面積約531方呎，兩房間隔，享內園景及海景，叫價700萬元，放盤一個多月，共減30萬元，以670萬元沽出，呎價約12,618元。

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