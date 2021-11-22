羅兵咸夥澳門科大成立網絡安全聯合中心　促網絡安全行業發展

網絡安全威脅日益嚴峻，會計師行羅兵咸永道(澳門)與澳門科技大學共同建立澳門網絡安全聯合中心(Macau Cybersecurity Collaboration Centre)，為澳門企業提供網絡安全監控服務(SOC)，進行全天候的網絡安全監控及分析，以減低各種安全隱患和網絡威脅事件的發生，保障其網絡及數據安全。

羅兵咸永道香港網絡安全及私隱服務合夥人顏國定表示，現時網絡安全已成為澳門企業的重點關注領域之一，但因網絡安全的技術門檻及人才缺乏的問題而感到有心無力，企業僅以自身的資訊科技團隊，將難以抵禦大量及越發精密的網絡攻擊。而該中心的成立，可以為澳門企業提供全面的網絡安全托管服務，幫助企業提高網絡防護能力和加深對網絡安全相關法律的實踐，為推動澳門網絡安全環境的發展出力。

澳門科技大學副校長唐嘉樂表示，面對日益猖獗的網絡攻擊及數據盜用時，個人、公司乃至整個社會皆會遭受嚴重的打擊。澳門網絡安全聯合中心將利用澳門科大及羅兵咸永道雙方優勢，以助澳門網絡安全法落地實施，並持續培育專業的技術人才，推動「產學研」成果轉換，應用於大灣區及其他城市的產業之中。