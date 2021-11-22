佳兆業：財富產品每3個月兌付10%

佳兆業周一晚上在社交平台公布有關方案，「針對投資人到期的本金，到期當月兌付10%，此後每3個月兌付10%；針對投資人的利息，本金到期前不付息，隨本金一起，本金到期的當月兌付10%，此後每3個月兌付10%」。

至於延期兌付的本金，按照一年期商業貸款基準利率4.35%向投資人支付延期利息。延期利息從錦恒財富產品到期日開始計息，直至完成最後一筆本金兌付後停止計息。延期利息支付為兌付完畢最後一筆本金及到期利息後的第3個月支付50%，第6個月支付完畢。

據方案，每月20日集中兌付錦恒財富產品的本金、到期利息及延期利息。無論是當月1日到期，還是當月31日到期的本金、到期利息及延期利息，均於當月20日統一兌付。

該企表示，正積極處置集團資產，回籠資金用於兌付錦恒財富本金、到期利息及延期利息。投資人對兌付方案的各方意見，該企表示理解並已與部分投資人代表溝通，將視資金籌集情況並按有利於投資人的原則逐步優化兌付方案，包括安排提前兌付。