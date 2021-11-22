新盤銷情理想　發展商連番開展新一輪銷售

新盤銷情理想，有發展商加快推售步伐。港島區項目安排於周三作次輪銷售之際，發展商再公布接緊於周五展開第三輪銷售，並出售50伙。同時，各區新盤續錄成交。

●KENNEDY 38加推46伙 首推兩房單位

據價單顯示，新一批單位實用面積介乎229方呎至456方呎，折實價介乎677.16萬元至1,339.11萬元，折實呎價介乎26,694元至約32,415元。

入場單位為20樓H室，實用面積為229方呎，屬開放式間隔，折實價為677.16萬元，折實呎價約29,570元。至於，呎價最低的單位為3樓C室，實用面積456方呎，折實價為1,217.25萬元，折實呎價約26,694元。

資料顯示，該盤累計有241個單位已公布定價，佔全盤341伙約71%。

●馬鞍山Silversands四房2,822萬元沽

●朗濤兩房1253萬元沽 呎價21,984元

●君凱豪庭兩房售700萬元

百旺都集團發展、有13年樓齡的西九龍長沙灣君凱豪庭日前推售4個單位。據一手銷售資訊網資料，項目周一(22日)售出1伙兩房戶，該個位於7樓的單位實用面積436方呎，採兩房間隔，成交價為700萬元，呎價16,055元。

●沙頭角尚澄 一房321萬沽 呎價約10,400元

●明翹匯四房售1,333.2萬元

●128 WATERLOO一房984.6萬元沽

由萊蒙國際與俊和發展合作打造的九龍全新豪宅項目128 WATERLOO，新近以984.6萬元沽出1個一房單位 。該單位為9樓C室，實用面積342方呎，呎價28,789元。