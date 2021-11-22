新盤銷情理想 發展商連番開展新一輪銷售
2021年11月22日 22:32
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新盤銷情理想，有發展商加快推售步伐。港島區項目安排於周三作次輪銷售之際，發展商再公布接緊於周五展開第三輪銷售，並出售50伙。同時，各區新盤續錄成交。
●KENNEDY 38加推46伙 首推兩房單位
新鴻基地產(00016)、恒基地產(00012)及會德豐地產合作發展堅尼地城KENNEDY 38，剛剛上載涉及46個單位的第5號價單，戶型涵蓋開放式、一房及首次推出的兩房單位，折實平均呎價為29,418元。同時，該盤同步公布銷售安排第3號，將於周五(26日)進行第三輪推售，共50伙，買家可購入1至2伙單位。
據價單顯示，新一批單位實用面積介乎229方呎至456方呎，折實價介乎677.16萬元至1,339.11萬元，折實呎價介乎26,694元至約32,415元。
入場單位為20樓H室，實用面積為229方呎，屬開放式間隔，折實價為677.16萬元，折實呎價約29,570元。至於，呎價最低的單位為3樓C室，實用面積456方呎，折實價為1,217.25萬元，折實呎價約26,694元。
資料顯示，該盤累計有241個單位已公布定價，佔全盤341伙約71%。
●馬鞍山Silversands四房2,822萬元沽
信和置業(00083)旗下馬鞍山Silversands，周一(22日)售出1個四房單位。該單位為2座7樓A室，實用面積1,111方呎，採四房間隔，以2,822萬元成交，呎價25,401元。
●朗濤兩房1253萬元沽 呎價21,984元
現樓新盤項目續錄成交。鷹君(00041)旗下大埔白石角朗濤，新近沽出兩房間隔。該單位為第6A座16樓A室，實用面積570方呎，採兩房間隔，以1,253.1萬元成交，呎價21,984元。
●君凱豪庭兩房售700萬元
百旺都集團發展、有13年樓齡的西九龍長沙灣君凱豪庭日前推售4個單位。據一手銷售資訊網資料，項目周一(22日)售出1伙兩房戶，該個位於7樓的單位實用面積436方呎，採兩房間隔，成交價為700萬元，呎價16,055元。
●沙頭角尚澄 一房321萬沽 呎價約10,400元
據一手銷售資訊網資料，遠東發展(00035)旗下沙頭角尚澄，周一(22日)連沽2伙。屋苑3座1樓G室，實用面積309方呎，屬一房間隔，連98方呎花園，以321.36萬元成交，呎價10,400元。而毗鄰的3座1樓H室亦都沽出，實用面積318方呎，同屬一房間隔，連98方呎花園，成交價為345萬元，呎價10,849元。資料顯示，該盤本月累計已錄得5宗成交，套現約1968.7萬元。
●明翹匯四房售1,333.2萬元
新盤餘貨續錄成交，佳明集團控股(01271)旗下青衣明翹匯，周一(22日)沽出1個四房單位。該單位為單位為2座11樓A室，實用面積808方呎，屬四房間隔，以1,333.2萬元成交，呎價16,500元。資料顯示，該盤本月累計錄得4宗成交。
●128 WATERLOO一房984.6萬元沽
由萊蒙國際與俊和發展合作打造的九龍全新豪宅項目128 WATERLOO，新近以984.6萬元沽出1個一房單位 。該單位為9樓C室，實用面積342方呎，呎價28,789元。