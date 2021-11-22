【小知識】「類滯脹」是甚麼？

人民銀行貨幣政策委員會委員劉世錦坦言擔心內地出現「類滯脹」。那麼「類滯脹」是甚麼？

簡單來說，經濟沒有增長、失業率上升，同時通脹升高，被定義為「滯脹」。至於內地有「類滯脹」的說法，意指通脹上升，經濟增速雖放緩，但仍保持一定的正增長。「類滯脹」並不是強調惡性通脹，更多的是反映經濟增長與通脹相向而行的現象。

滯脹的出現往往是總需求旺盛，但總供應卻受到衝擊而出現收縮，1973年代由石油危機所觸發的供應受衝擊便是典型例子。在美國1970年代滯脹初期，聯儲局採取寬鬆貨幣政策，推升了總需求，進一步加劇了惡性通脹，卻未能改變總供應。直至1980年美國總統列根上場，貫徹使用時任聯儲局主席沃爾克的緊縮貨幣政策，才能解決通脹問題。

至於當前，中國經濟只是增長放緩，並未停滯，而工業生產者出廠價格指數（PPI）上升導致整體物價上升的情況亦未算嚴重，故被稱為「類滯脹」風險。

對上一次中國出現「類滯脹」的情況，在2008年金融危機之後。2010年3月至2011年9月，內地GDP增速從12.2%，下降至9.4%，但CPI卻從1.5%，上升至6.1%，經濟增長與通脹相向而行，是較典型的「類滯脹」時期。一般而言，在「類滯脹」下，企業整體盈利水平下行，行業表現呈分化。受「滯」影響較大的行業，如中上游周期類行業，盈利增速較明顯放緩；受「脹」影響較大的行業，如必需品消費中的食品、盈利增長反而會加速。此外，股債總體表現欠佳，黃金、原油等表現會較好。