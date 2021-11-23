東方日報B1：華復甦失速　勢放水催谷

中國經濟「類滯脹」風險升溫！時近年尾，愈來愈多分析認為，中國經濟下行壓力按季將得到緩解，可避過「滯脹」風險，即通脹上升但經濟呆滯。然而，因內需恢復乏力，供需結構仍不平衡，區域和產業板塊復甦分化明顯。市場估計，內地未來幾個月內有需要降低存款準備金率(降準)來催谷經濟。

內地研究機構亦未有否認經濟增速放慢，據中國人民大學國家發展與戰略研究院有份主辦的中國宏觀經濟論壇(CMF)最新報告指出，今年第四季實際國內生產總值(GDP)按年料增3.9%，在前高後低的態勢之下，全年經濟增長將會高達8.1%。換言之，內地全年將實現6%以上增長目標。

該報告負責人之一中國人民大學副校長劉元春表示，今年第二季度以來經濟增長逐季回落，難以用基數效應、疫情反覆、天氣變化等外生因素來解釋，反而是內地宏觀經濟政策的過快常態化、各種結構性政策的非預期性疊加等原因才是深層次核心原因所在。但他強調，內地經濟仍然在復甦軌道中，既沒有常態化，也沒有停止。

惟人民銀行貨幣政策委員會委員劉世錦日前出席CMF時，就坦言擔心內地出現「類滯脹」，主因需求低迷，工業生產者出廠價格指數(PPI)漲幅又居高不下，企業利潤將受擠壓，經濟風險「釋放過快」等因素所致。內地官媒引述國務院官員指，面對新的經濟下行壓力，要強化「六穩六保」。

至於如何快速解決內地經濟復甦乏力的局面，劉氏認為，主要取決於煤電荒、汽車晶片荒能否短期內得到有效解決或緩和，房地產信貸政策的放鬆是否可以逆轉當前的下滑趨勢，從而使內地經濟復甦在供需兩端得到釋放。

日資券商野村證券指，近期一系列政府會議和政策報告顯示內地開始擔心經濟增速進一步下滑，並採取行動調整政策立場，以抵禦日益加大的經濟下行壓力。其中，人行在第三季貨幣政策執行報告刪除「管好貨幣總閘門」、「堅決不搞大水漫灌」等字句。在信貸政策部分強調金融對於中小微企業和「雙碳」政策的支持。

該券商首席中國經濟學家陸挺認為，傳統貨幣及財政寬鬆措施或不能提振總需求，主因房地產調控、新一波疫情與「清零」政策角力、人民幣匯率強勢、原材料價格上升、地方政府融資受限制等。該行估計，內地明年首季GDP疲弱，按年增幅或只得2.9%，屆時內地政府才會解除部分房地產調控或限制。

美資券商高盛亦認同，內地房地產市場將拖累經濟增長，就業市場亦具挑戰，中央或有需要放寬部分省份的樓市調控。

國際貨幣基金組織(IMF)上周已指出，內地經濟增長下行風險正在加大。除了因為今年過快撤回疫情期間的支持經濟政策之外，疫情反覆爆發和再封鎖措施下，亦遏抑了消費動力，最近限電、地產投資放緩等金融問題也拖累經濟。該機構直指，內地如要穩增長，今年明顯緊縮的財政政策立場，應轉向中性。

為解決中小企業融資難，國務院辦公廳周一正式發布通知，有關加大對中小企業紓困扶助力度。