美股道指收市僅微升　鋃指挫逾1%

美國總統拜登公布提名鮑威爾連任聯儲局主席，消息刺激美債息上揚，引發高估值的科技股受壓，美股3大指數周一(22日)個別發展。道指收報35,619點，升17點或0.05%；標指收報4,682點，跌15點或0.32%；以科技股為主的納指收報15,854點，跌202點或1.26%。

美國10年期國債孳息率周一急升逾9個基點，報1.627厘。

聯儲局主席最終提名人選結果出爐，鮑威爾終成功爭取提名，而另一角逐者現任聯儲局理事布雷納德將被提名為副主席，並將繼續擔任理事一職。拜登在聲明表示，對於鮑威爾及布雷納德充滿信心，相信他們能合力維持美國通脹重回較低水平、穩定貨幣、以及改善就業，重振美國經濟。他同時讚揚鮑威爾在疫情期間的表現，認為他穩定地引導聯儲局過渡這前所未見的挑戰。提名人選將於下周待國會確認，才能正式通過。

被譽為「神準美股大好友」的沃頓商學院金融學教授西格爾，近日罕有地預期市場將出現回調。他認為，影響聯儲局會否突然加快加息的決定取決於多一項嚴重的通脹數據。他批評當局應對通脹的速度遠比實際數據慢，聯儲局仍未採取積極的行動，且在通脹高企下，目前的量化寬鬆政策事實上仍不斷為市場注入資金。

個股方面，瑞典電訊巨頭愛立信宣布將以62億美元收購雲服務供應商Vonage。總部位於美國的Vonage擅長製作應用程式介面(API)，有助整合不同軟件間的通訊往來。交易作價相當於每股21美元，將全數以現金支付，預期通過股東及監管部門批准後，交易將在明年上半年完成。Vonage股價全日升27%，收報20.79美元。

內地問答社區平台知乎截至九月底止第三季收入按年倒退66.61%至1.27億美元；虧損按年收窄至4,187.3萬美元；每股虧損為7美仙。期內每月平均活躍用戶（MAUs）按年增長40.1%至1.01億名，每月平均付費用戶按年增長1.09倍至550萬名。其股價全日漲近4%。

外媒報告指蘋果公司(Apple Inc.)將無法在聖誕節期間向亞洲地區客戶如期交付新版iPad平板電腦。其股價收報161.02美元，升0.29%。

電動車初創企業Rivian與福特共同合作研發電動車的計劃取消，消息拖累Rivian股價全日跌8.16%，收報117美元。