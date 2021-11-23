陳蓓敏：安踏受惠全民健身推廣
2021年11月23日 07:00
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有傳媒報道美國總統拜登，將在本周四感恩節前，公布提名下任聯儲局主席人選。無論誰是聯儲局領導者，投資者着重關注，聯儲局減買債速度和時間表。市場估計明年6月前完成縮表後，聯儲局才部署加息。周內將有美國多項經濟數據公布。上周五道指跌268點，收報35,601，仍在高台上橫行。納指創新高，突破萬六關口。另一邊世界--歐洲，因疫情未見受控，歐洲多國發生防疫暴亂事件，顯示歐洲仍在疫情困局中。油價回落，紐約期油跌回75美元水平，在港上市三大油股，跌1.7至3%不等。金價上周累跌約0.9%，收報於1,851美元。
恒指公司納入四間新貴，計有京東(09619)，網易(09999)，華潤啤酒(00291)，及新奧能源(02688)，生效日期為12月6日。因調整比重關係，再加上中國市場監督總局對違反壟斷法經營者作出行政處罰，令投資者對權重企業經營者審慎有戒心。
恒指維持窄幅上落，上下波幅只有230點，未能守於20天和50天線，投資者採觀望態度。市場新股上場已沉靜了一段日子，未來兩個月，或有多間新股上場招股試水溫，或有望刺激市場情緒。冬季奧運臨近，有空間引起全民健身活動，刺激體育產業。體育用品股由高位回落一段日子，漸見低位慢上。今年雙11節，安踏(02020)累計成交額超46.5億元人民幣，同比升約六成，位居同行首位。集團第三季自家品牌和FILA品牌皆見增長放緩，隨着第四季冬奧和節日效應，可留意作上下部署策略，向上阻力位160元，向下支持位為124元。
鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG082。)