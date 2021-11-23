陳蓓敏：安踏受惠全民健身推廣

有傳媒報道美國總統拜登，將在本周四感恩節前，公布提名下任聯儲局主席人選。無論誰是聯儲局領導者，投資者着重關注，聯儲局減買債速度和時間表。市場估計明年6月前完成縮表後，聯儲局才部署加息。周內將有美國多項經濟數據公布。上周五道指跌268點，收報35,601，仍在高台上橫行。納指創新高，突破萬六關口。另一邊世界--歐洲，因疫情未見受控，歐洲多國發生防疫暴亂事件，顯示歐洲仍在疫情困局中。油價回落，紐約期油跌回75美元水平，在港上市三大油股，跌1.7至3%不等。金價上周累跌約0.9%，收報於1,851美元。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG082。)