納指挫逾1%　金價創3個月最大跌幅

●踏入亞洲時段，美匯指數報96.50；港匯見7.7890；離岸人民幣(CNH)報6.3872；美元兌日圓處114.81；歐元企1.124，英鎊報1.3396。金價處1,809.1美元。布油報79.47美元，紐油處76.53美元。比特幣跌約4%，報5.63萬美元。道指期貨升40點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水200點。

●道指收報35,619點，升17點或0.05%；標指收報4,682點，跌15點或0.32%；以科技股為主的納指收報15,854點，跌202點或1.26%。

●港股ADR指數全日偏軟，按比例計算，收報24,680點，跌271點或1.1%。

●即月恒生指數夜期收報24,771點，跌152點，低水180點，成交15,979張。

●聯儲局主席最終提名人選結果出爐，鮑威爾終成功爭取提名，而另一角逐者現任聯儲局理事布雷納德將被提名為副主席，並將繼續擔任理事一職。

●美國總統拜登表示，期待在未來幾周任命更多聯儲局官員，包括負責監管事務的副主席。

●美國財長耶倫周一(22日)表示，支持總統拜登提名鮑威爾連任聯儲局主席的決定。

●Zoom第三季淨利潤按年增71%至3.4億美元，經調整每股盈利1.11美元，市場預期1.09美元。公司股價盤後急跌6.68%，報226.1美元。

●美國有工會反對亞馬遜收購電影製作公司MGM Studios，理由是收購行動將會削弱串流平台的市場競爭，工會促請美國聯邦貿易委員會(FTC)阻止收購交易。

●紐約1月期油收報每桶76.75美元，升81美仙或1.06%；布蘭特1月期油收報每桶79.7美元，升81美仙或1.26%。

●紐約12月期金收報每安士1,806.3美元，跌45.3美元或2.4%，創逾3個月以來最大單日跌幅。

●歐洲央行管理委員會成員Francois Villeroy de Galhau表示，歐洲央行應保持目前的排程，並在2022年3月結束疫情緊急購買計劃(PEPP)淨購買。

●英國富時100指數收報7,255點，升31點或0.44%；法國CAC指數收報7,105點，跌7點或0.1%；德國DAX指數收報16,115點，跌44點或0.27%。