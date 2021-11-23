中國銀河國際：傳化智聯增長前景佳

十一月十五日，內地交通部網絡貨運信息交互系統數據顯示，截至2021年九月三十日，全國共有1,755家網絡貨運企業，整合社會零散運力297萬輛，整合駕駛員301萬人；第三季度完成運貨1,657.6萬單，按季增長30.0%。

截至2021年九月三十日為止，網絡貨運行業整合社會運力297萬輛，滲透率25.35%。發展網絡貨運有助提高公路貨運效率，貨主、司機、平台具有顯著需求，隨時商業模式逐步優化，網絡貨運滲透率有望進一步提升。

《網絡平台道路貨運運輸經營管理辦法》修訂在即，合規發展將成為核心理念，預計網絡貨運市場集中度將提升。《管理辦法》自2020年1月1日起施行，有效期為兩年。兩年期間，內地網絡貨運行業快速發展，但也出現價格惡性競爭，虛構交易、違規開票、數據安全等問題。我們認為，未來管理辦法修訂進一步加強合規要求，經營不合規的企業將被逐步淘汰，市場集中度將進一步提升。

風險方面，物流需求不及預期的風險、物流數碼化進程不及預期產生的風險，及網絡貨運平台政策變化的風險。我們認為，傳化智聯預測2021至2023年度的每股淨利潤分別為0.71元人民幣、0.80元人民幣及0.90元人民幣，對應預測市盈率為12倍、10倍及9倍，維持「推薦」評級。

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