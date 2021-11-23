陳正犖：聯儲局收水暫不為懼

本周市場關注聯儲局下任主席人選，筆者相信不論換人與否，聯儲局貨幣政策逐步回復正常的方向，未有太大改變。

聯儲局開始減少買債，究竟對投資市場有甚麼影響？或可比較目前宏觀環境，與上次退出量化寬鬆政策早期階段有否相似之處。2013年所謂的「縮減恐慌」時期，長期收益率大幅上升，近幾個月卻未出現。當時催化了一些市場脆弱因素，不過目前這些風險似乎較小。一方面，美元實際價值明顯高於「縮減恐慌」時期，某程度上已預先累積不少升幅。第二，當年美國石油供應激增，全球石油價格暴跌，很多以商品為主導的經濟體受到負面影響，今天類似情況重演可能性較低。第三，中國股市和貨幣在2015年大幅下跌，目前內地經濟在房地產行業受壓下減速，然而與2015年不同的是，中國股票和債市亦已經大幅調整。美國以外股票市場估值，仍未從2013-2017年聯儲局緊縮政策和美元升值的影響中完全恢復，因此筆者不太擔心「縮減恐慌」將重現。

不過環球股市已累積一定升幅，讀者不能指望過去一年回報能輕易重複，未來一年環球股票回報率或收窄至高單位數。目前面臨的挑戰是，調整投資組合以把握回報可持續驅動因素。大家不妨參考兩個策略。首先是投資「勢不可擋大趨勢」中的龍頭企業。全球醫療保健需求的加速與世界人口壽命延長有密切相關，聯合國預計在不到30年時間，65歲以上人口將增加一倍，增長速度是世界總人口增長速度的4倍以上，壽命延長為不可阻擋趨勢。數碼化幫助世界適應了疫情，通過流動性和靈活的工作安排挽救了數百萬個工作崗位，並幫助降低疫情的速度和範圍，數碼世界有望成為愈來愈多全球公民的「實體經濟」。

第二個策略是，投資可持續增加股東收入分派的公司。過去30年，股息增長穩定的美國公司回報較表現強勁的標準普爾500指數更高出約六成。擁有最佳發展機會的公司或可以節省股息分配以進行內部投資，爭取更高回報。換句話說，公司必須更加努力地營運或擁有非凡增長機會，才能要求投資者放棄之前相當於貢獻一半長期股票市場回報的股息。如前所述，投資組合配置已進化為緩和風險，並傾向於持久的收入和增長來源。

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師 陳正犖