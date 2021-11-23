林嘉麒：央企無辜受壓　宜趁低買入

今個星期美股因感恩節只有3日半市，加上白宮周一(22日)晚公布更多有關下任聯儲局主席的訊息，加上核心個人消費支出(PCE)數據及議息會議紀錄亦將公布，估計美股表現會較淡靜。

港股方面，恒指上星期失守多條主要平均線，更曾下試至24,800點，上周五收市亦只是險守25,000點，雖然10月至11月底部支持線仍守到，但距離十分近，而現時支持線已上移至24,600點。假如此水平再度失守，恒指這輪反彈亦要告終。值得留意的是，恒指周一續跌，更曾失守24,900點。

投資者近月對買港股有戒心，主要是內房債務違約問題拖垮市場氣氛，股債都不敢碰，就連實力最強的國企、央企等，甚至是大家也知沒有問題的公司，其股價也嚴重受影響。事實上，基本面沒有改變下，反而是吸納優質股份的好時機，當中首選央企。

自重組後，作為央企的首程積極轉型。於2014年，內地正大力推廣利用公私營合作模式建立停車場，解決內地停車市場的「停車難，停車貴」等問題。

當年市場是並沒有停車場營運行業，首程就成為了市場上最先開啟此先河的公司，憑藉在停車場的運營管理上已有多年的豐富經驗，通過市場化的公開招標方式成為大興機場和首都機場停車樓的營運商，並將大興機場停車樓項目打造成為內地民航停車領域的首個公私營合作項目，開創了社會投資人參與國家重點工程投建、運營的先河。

公司此後又相繼拿下上海浦東機場、上海虹橋機場等機場項目，讓首程團隊在行業內具有與競爭對手無法比擬的鮮明優勢。

近日旗下非全資附屬公司分別與首都機場集團及首都國際機場集團的兩個項目續期3年，令大興機場停車樓項目及首都機場停車樓項目的運營期將可根據補充協議約定分別為28年，直至2047年9月24日，及18年，直至2037年12月31日。公司目前已實現了對北京機場停車領域的全覆蓋，站穩了機場停車領域的領先地位。

去年受疫情影響，北京大興國際機場、北京首都國際機場的停車場吞吐量大幅下滑，影響營運情況。惟疫情漸退下，首程這個優質的停車資產，受益於人流量大、商用提價空間大等因素，估計未來能為公司貢獻較高的毛利率，同時提升盈利水平，值得考慮吸納。

新城晉峰資產管理董事 林嘉麒（作者為註冊持牌人士，並未持有以上股份）